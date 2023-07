Mondiaux de karaté en Écosse : originaire de Gironde, ce papi de 64 ans est le doyen de l'équipe de France

C'est un papi qui sait lire les histoires le soir à ses petits-enfants, mais qui peut aussi, le cas échéant, distribuer les Mawashi-geri (coup de pied circulaire). Retraité de l'agroalimentaire habitant à Preignac, dans le Sud-Gironde, Alain Montuzet, 64 ans, participe ce jeudi au championnat du monde de karaté à l'Ice Arena de Dundee, en Écosse. Actuel tenant du titre, également sacré champion d'Europe et triple champion de France dans sa catégorie des plus de +64 ans, "Papillon" espère bien ramener une nouvelle médaille d'or à la maison.

ⓘ Publicité

"Quand j'ai l'opportunité de donner un coup de poing au visage, je le fais, évidemment sans qu'il y ait de sang parce que sinon on peut être disqualifié. Mais dès l'instant où il y a une opportunité, un coup de pied, un coup de poing, j'y suis ! Je vais défendre mon titre. L'objectif, c'est être à nouveau champion du monde cette année".

"Les jeunes en équipe de France ont ordre de ne pas me ménager"

En équipe de France depuis quatre ans, grâce notamment à Nicolas Croum, actuel directeur du haut niveau des équipes nationales, Alain Montuzet enchaîne les podiums dans la catégorie vétérans. En 2022, l'ancien VRP de l'agroalimentaire décroche l'or européen à Florence en Italie avant d'enchaîner, la même année, avec le titre suprême au mondial à Fort Lauderdale, en Floride, aux États-Unis.

"J'ai commencé le karaté à 18 ans, j'ai pratiqué pendant 8 ans, avant d'arrêter pendant trois décennies", raconte Alain Montuzet, qui a renfilé le kimono il y a 8 ans. À son âge, évidemment, "on n'a pas la même vista, la même explosivité ni les mêmes réflexes, mais les jeunes coéquipiers tricolores ont ordre de ne pas me ménager lors des entraînements".

Triple champion de France (2016,2018, 2019), d'Europe et du monde (2022), Alain Montuzet fier de ses médailles. © Radio France - Jules Brelaz

"Mes agresseurs ont mangé les balustrades"

Il ne faut pas se fier à ses cheveux gris, son corps sec et son air de papa poule. Doyen de l'équipe de France de karaté, Alain Montuzet a déjà eu recours à son art martial pour se tirer d'une situation délicate.

"Je me souviens d'une année à Bordeaux où j'étais blessé et je me déplaçais avec des béquilles. Il y a deux personnes casquées qui sont venues avec l'envie d'embêter quelqu'un qui boitait et ils auraient dû éviter de m'affronter parce qu'ils ont mangé les balustrades et j'ai pu repartir tranquillement avec des béquilles."

Le grand-père qui collectionne les médailles est soutenu par la mairie de sa commune, le Dojo de Cadaujac, le Super U de Podensac, la concession automobile Toyota à Langon et le la société Partedis de Villenave d'Ornon. Toujours à la recherche de sponsors supplémentaires pour financer ses compétitions, Alain Montuzet savoure chaque montée sur le tatami.