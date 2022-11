Mondiaux de ski 2023 : "participer à l'organisation d'un tel événement est unique" pour les bénévoles

Pierre et Célia, 20 et 21 ans, font partie des 1200 bénévoles choisis pour les Mondiaux de ski à Courchevel-Méribel 2023.

L'organisation des championnats du monde de ski à Courchevel-Méribel 2023 est au complet ! Et c'est notamment grâce à la sélection de 1200 bénévoles, appelés "équipiers", qui accueilleront le public et aideront à l'organisation de l'événement en février prochain. La moitié d'entre eux était rassemblée ce samedi à la Halle olympique d'Albertville pour la première fois.

Parmi eux, "30% d'habitués qui reviennent d'événement en événement", décrit Perrine Pelen, directrice du comité d'organisation, "30% de sportifs issus du ski, mais aussi des personnes du territoire." Certains sont même plus jeunes, et découvrent l'ampleur de l'événement, comme Pierre Teyssier, 20 ans, habitant de Lans-en-Vercors et passionné de ski : "j'en fais depuis une quinzaine d'années, je suis moniteur de ski depuis deux ans et j'ai fait des compétitions quand j'étais jeune, je les suis aussi tous les week-ends". Participer à des championnats du monde est une aubaine pour le jeune.

"Val d'Isère en 2009 est mon premier souvenir de ski à la télé, j'avais 7 ans, ça m'a marqué. J'ai vraiment envie de participer à un événement comme ça !" - Pierre Teyssier, équipier

Et il espère le faire sur les skis : "si c'est faire du lissage sur la piste ou vérifier la sécurité des filets, n'importe, être sur les skis serait un petit plus".

Son amie Célia, 20 ans, elle aussi sélectionnée et venue de Scionzier, ne sera pas sur les skis. "Je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre à skier, je n'ai jamais regardé de compétitions de ski à la télé, mais c'est vraiment l'aspect événementiel et organisation qui m'intéresse", explique la jeune fille, étudiante en événementiel à Chambéry. "Voir l'ampleur de cet événement international, le nombre de gens mobilisés, découvrir le monde du ski".

"Je découvre l'univers du ski, c'est génial !" - Pierre Poveda, équipier

Pierre, ancien pompier à Lyon, est lui à fond dans le bénévolat depuis trois ans, notamment dans le vélo. En mars dernier, il a participé, en tant que bénévole, aux finales de la Coupe du monde de ski à Courchevel et Méribel. Il a donc découvert l'univers du ski et veut absolument renouveler l'expérience avec les championnats du monde. "Cela fait six ans que j'habite en Maurienne, c'est ma façon de m'investir et de devenir Savoyard. Je ne m'attendais pas à découvrir cet univers, les sportifs sont à la portée de tout le monde, et l'ambiance est super."

Tous sauront d'ici quelques semaines leurs missions exactes au sein de l'événement.