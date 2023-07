Mondiaux handisport d'athlétisme : la tourangelle Typhaine Soldé a "une marge de progression énorme"

C'est un test grandeur nature avant les JO de Paris l'an prochain. Typhaine Soldé, licenciée au club de l'A3 Tours et membre de l'équipe de France handisport, entre en lice à 9h ce lundi matin dans le concours de saut en longueur aux championnats du monde d'athlétisme handisport qui se tiennent depuis ce week-end au stade Charléty à Paris.

"Typhaine a une marge de progression énorme"

A seulement 21 ans, la native du Maine-et-Loire a déjà une expérience internationale. Elle s'était classée 8e du concours de saut en longueur aux JO de Tokyo en 2021. Son record personnel est de 4m84 et son entraîneur sait très bien que pour décrocher une médaille l'an prochain à Paris, sa protégée devra dépasser les 5m. Ce lundi matin, son coach à l'A3 Tours, Christophe Limet sait qu'elle devra tenter et se libérer : "Pour ces championnats du monde, il faut faire en sorte qu'elle prenne des risques afin d'emmagasiner encore plus d'expérience pour l'année prochaine, c'est ce que je lui demande et nous allons prendre des risques. Quand on fait du saut en longueur il y a une plasticine à ne pas toucher, le but du jeu c'est d'être au plus près, ne pas jouer petit bras en prenant la planche à 10cm, après tout est possible. Typhaine a une énorme marge de progression, on en parle régulièrement avec l'entraîneur national, elle a progressé en course, en technique donc elle n'a plus qu'à le réaliser sur le sautoir, elle en est capable".

Ce lundi matin, Christophe Limet sera sur le bord de la piste à Charléty, au plus près de la seule athlète handisport qu'il entraîne à l'A3 Tours. Typhaine Soldé concoure dans la catégorie "Amputation membre inférieur T64", elle avait été amputée d'une jambe suite à un cancer du pied lorsqu'elle avait 11 ans.