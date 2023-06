Monein : un an après la mort de Laura, ses parents créent une association pour les familles endeuillées

Alain, Loïc et Caroline, les parents et le frère de Laura, morte en montagne il y a un an, ont créé l'association Nos cigognes éternelles.

Un après le décès de leur fille, la famille de Laura essaie de se reconstruire. Cette moneinchonne de 25 ans est morte dans un accident de montagne il y a un an. Passionnée de randonnée, elle avait fait une chute les Pyrénées-Orientales. Ce dimanche 4 juin, ses parents Alain et Caroline, et son frère Loïc ont organisé une randonnée à Monein pour honorer sa mémoire. Plus de 300 personnes ont répondu présent, dans une ambiance conviviale malgré le contexte difficile.

Rompre l'isolement

L'occasion aussi pour Alain, Caroline et Loïc, de présenter l'association qu'ils viennent de créer, Nos cigognes éternelles. "A la mort de ma fille, je savais que ça allait être très difficile. Je me suis rapprochée de quelques parents, on s'épaule énormément. On essaie de créer un lien entre parents endeuillés", explique la maman de Laura.

Mais très vite elle se rend compte qu'il n'existe pas vraiment de structure autour de Pau pour recueillir la parole de ces familles dans la peine. Alors avec le papa et le frère de Laura, ils décident de lancer leur propre collectif. "Les premières semaines, il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir, mais après, ils reprennent leur vie. Nous, on a encore ce deuil. Avec cette association, on va pouvoir échanger, proposer des groupes de paroles, des livres, des vidéos ou des personnes à aller voir", indique Loïc, le frère de Laura.

Pourtant, pas toujours évident avoue Alain, le papa : "il y a des jours où ça va, d'autres où ca ne va pas du tout. Il y a toujours quelque chose qui nous rappelle Laura, qui fait rejaillir une souffrance qu'il faut essayer de maîtriser. On a décidé de vivre, on essaie d'avancer."

Entraide

Beaucoup de parents qui eux aussi font le deuil d'un enfant ont participé à la randonnée. Denise et Markotxe ont perdu leur fille dans un accident de voiture il y a un an. "On sait que c'est un deuil difficile et long. On sait qu'on peut s'appeler n'importe quand, et que même sans parler, on se comprend."

Pour Isabelle, qui a aussi perdu sa fille de manière brutale, cette journée, c'est une étape dans le deuil. "C'est toujours compliqué parce que le temps passe, ça va apaiser la souffrance, mais ça nous éloigne aussi de notre enfant et des souvenirs que l'on peut avoir avec lui." Elle fait partie de l'association Les mamans lumineuses , qui a une antenne au Pays Basque. La famille de Laura espère organiser à nouveau une randonnée l'année prochaine, pour continuer de faire vivre le souvenir de la jeune fille.