Monique Vuaillat : "Il faut un plan d'hébergement d'urgence"

Quatre jours après l'occupation du toit de l'hôtel Formule 1 de Chanas par des militants d'extrême-droite, France Bleu Isère donne la parole à Monique Vuaillat. Elle représente l'Association de parrainage républicain des demandeurs d'asile et de protection (APARDAP).

Avant que la préfecture de l'Isère ne décide de mettre le projet "en suspens", l'hôtel Formule 1 de Chanas (38) racheté par l'État était destiné à accueillir des migrants. Samedi 24 juin, des militants du groupe d'extrême-droite Génération identitaire en ont investi le toit et y ont installé barnum et banderoles, avec des messages tels que "Stop invasion" ou "Chanas sans migrants".

"Nous sommes révoltés", réagit ce mercredi 28 juin Monique Vuaillat sur France Bleu Isère. "Les gens arrivent, alors que faire ? Les laisser mourir de faim ? Il faut les accueillir et leur permettre de régulariser leur situation sur le territoire", ajoute la membre de l'Association de parrainage républicain des demandeurs d'asile et de protection (APARDAP).

Ignorance et représentation faussée

Le sujet sensible de l'accueil des migrants n'est pas nouveau en Isère. En octobre 2016, des tensions avaient découlé d'une procédure d'accueil dans la commune iséroise de Saint-Hilaire-du-Rosier. "Il y a déjà eu des débats de ce genre, et les choses se sont résolues", affirme Monique Vuaillat. "Ce sont des inquiétudes qu'on peut comprendre, mais qui se fondent sur l'incompréhension."

Monique Vuaillat de l'#APARDAP : "Les inquiétudes se fondent sur une ignorance et une fausse représentation des #migrants" #asile — France Bleu Isère (@bleu_isere) June 28, 2017

Il y a environ 5000 réfugiés en Isère, dont "plus d'un millier" détenant le statut de demandeurs d'asile, selon Monique Vuaillat qui fait part des difficultés d'obtenir des statistiques précises de la part de la préfecture iséroise. "Ces personnes sont dans l'obligation de fuir, elles ne viennent pas par plaisir", développe-t-elle. Une ignorance qu'elle impute au manque d'interactions entre les différents acteurs : État, préfecture et collectivités en tête. "Ils devraient informer plus largement, prévenir, expliquer."

Monique Vuaillat (#APARDAP) : "Les collectivités territoriales et l'État doivent travailler à l'élaboration d'un plan pluriannuel" #asile — France Bleu Isère (@bleu_isere) June 28, 2017

Procédure engorgée

La loi prévoit qu'un demandeur d'asile puisse prendre un rendez-vous en vue de régulariser sa situation en trois jours. Une durée montant à dix jours en cas de surnombre. "En ce moment, les temps d'attente sont de trois ou quatre mois", déplore Monique Vuaillat. Ne serait-ce que pour entrer dans le mécanisme de la procédure administrative, il faut parfois attendre huit mois. "En attendant, il faut qu'ils puissent se loger, se nourrir..." Et même lorsque le statut de demandeur d'emploi est validé : "Il faut encore du temps avant qu'ils ne puissent travailler", rappelle-t-elle.

Ce problème doit être anticipé selon Monique Vuaillat. "Il faut un plan d'accueil, un plan d'hébergement d'urgence pour loger les personnes bien avancées dans les procédures", enchaîne -t-elle. "Migrants en Isère [un collectif regroupant 17 associations, NDLR] demande qu'il y ait une concertation de l'ensemble des acteurs sur le territoire. Il faut que les collectivités territoriales et l'État se mettent enfin autour de la table."

D'autant que certaines initiatives citoyennes ont déjà été prises : "Presque 450 migrants ont été accueillis par des habitants, directement chez eux", se réjouit-t-elle. "C'est une potentialité. Il y a une solidarité réelle, mais il faut rassurer, aider, soutenir ces personnes qui accueillent et nourrissent des réfugiés."