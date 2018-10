Le président de la chaîne agroalimentaire confirme à France Bleu Provence qu'il a fermé le magasin situé aux Cinq-Avenues au moins jusqu'à lundi après des "insultes et des incivilités" contre le personnel suite au tollé provoqué par l'expulsion du jeune Arthur accompagné de son chien guide.

Le président des magasins Monoprix a décidé de fermer "au moins jusqu'à lundi" le magasin situé aux Cinq-Avenues dans le 4e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône). Pour France Bleu Provence, Régis Schultz indique qu'il s'agit de "protéger nos salariés victimes d'insultes et d'incivilités" depuis la révélation de l'expulsion d'un malvoyant et de son chien guide provoquant une vague d'indignation.

"J'ai une responsabilité vis-à-vis de nos équipes et devant la montée des incivilités et des insultes, il m'a semblé légitime de fermer le magasin pour que tout le monde puisse retrouver ses esprits et ne puisse pas être exposé à cette violence verbale qui aurait pu devenir physique" indique le président de l'enseigne qui précise que le personnel a reçu notamment des "crachats".

"Un moment d'égarement" (Régis Schultz)

Revenant sur le geste du gérant qui avait expulsé le 21 septembre dernier le jeune Arthur en refusant de regarder le certificat du malvoyant, le président de Monoprix a évoqué "un moment d'égarement" et qualifié cette attitude d'"inacceptable et condamnable" et de rappeler que "tous les directeurs de la chaîne" sont formés sur le sujet.

Le gérant en arrêt maladie après une attaque cardiaque

Le gérant de ce magasin qui compte 42 salariés est en arrêt maladie après avoir été victime d'une attaque cardiaque "suite à cette affaire" explique Régis Schultz. "Il sera sanctionné mais pour l'instant il est en arrêt maladie et essaie de retrouver l'usage de sa parole" précise-t-il.