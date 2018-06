Monpazier, France

Pour eux, c'est le plus beau village de France mais sera-t-il le préféré des Français ? Les habitants de Monpazier, en Périgord pourpre espèrent que leur bastide remportera le concours de la 7ème édition du "Village préféré des Français". Les votes auront lieu mardi soir.

Représentant de la Nouvelle-Aquitaine

Au total, 14 villages participent pour cette édition. "Ils font tous partie des Plus beaux villages de France", explique Marie-France Ganneray, adjointe au maire. Monpazier qui avait obtenu le label dès 1982 est la seule commune sélectionnée de la région Nouvelle-Aquitaine.

Les arcades de Monpazier attirent chaque année 300.000 touristes. © Radio France - Willy Moreau

"C'est France 2 qui choisit", raconte Marie-France Ganneray. Mardi soir, les téléspectateurs pourront découvrir les images tournées dans la bastide du XIIIème siècle avec ses arcades, sa place fleurie, ses maisons en pierre.

Si 300.000 touristes se rendent chaque année à Monpazier pour la beauté du village, c'est surtout l'esprit qui a charmé Aurélie lorsqu'elle s'y est installée il y a un peu plus de vingt ans : "C'est une unique, tout le monde se côtoie, c'est petit mais très vivant".

Environ 500 habitants vivent à l'année dans le village de Monpazier. © Radio France - Willy Moreau

Perceval, gérant du bar l'Écureuil, espère que cette vitrine attirera davantage de touristes : "Ce serait une vraie opportunité". Marie-France Ganneray tempère : "Pas trop non plus. Nous avons des budgets d'un petit village de 500 habitants et on ne pourrait pas faire face si trop de monde venait".

Les commerçants et les habitants espèrent tous que Monpazier récoltera un maximum de voix mardi soir, à l'instar d'Albin, le patron de la pizzeria Chez Minou : "Je serai devant ma télé mardi soir. Je vais voter une fois, deux fois et même trois fois si je peux et toute la famille va s'y mettre".

Quelques 70 commerçants travaillent à Monpazier. © Radio France - Willy Moreau

La 7ème édition du "Village préféré des Français" sera présentée mardi soir sur France 2 par Stéphane Bern à partir de 20h55. La salle des fêtes de Monpazier sera ouverte au public dès 20h30 pour diffuser en direct l'émission.