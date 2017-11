MonSainté : émission spéciale ce vendredi place Jean-Jaurès

France Bleu Saint-Étienne Loire installe ses studios place Jean-Jaurès, ce vendredi 1er décembre de 11 heures à 13 heures, en clôture de l'opération #MonSainté.

Un mois après la polémique sur les "quartiers perdus", France Bleu Saint Étienne Loire s'installe place Jean-Jaurès, sous le kiosque ce vendredi 1er octobre de 11 heures à 13 heures.

Émission spéciale pour clore notre opération #MonSainté, en partenariat avec La Tribune-Le Progrès. Ces trois dernières semaines, nous avons mis les projecteurs sur quinze quartiers, donnant le temps aux habitants de dire honnêtement ce qui allait comme ce qui n'allait pas.

Des reportages lancés à la suite des propos de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône-Alpes et candidat à la présidence de Les Républicains, parlant des "quartiers perdus", après une question sur l'intégration dans une émission politique sur RTL et LCI.

Deux heures d'émission en direct de la place Jean-Jaurès

À partir de 11 heures, nous donnerons la parole au maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau et au député LREM Jean-Michel Mis sur les problèmes de sécurité, de services publics, d'incivilités dont nous ont parlés les habitants des quartiers stéphanois, tout comme les contrats aidés supprimés, sans écarter la question des communautarismes puisque c'est sur ce plan que la polémique est arrivée.

Ensuite, de 11h30 à 12 heures, nous serons avec trois acteurs et observateurs de Saint-Étienne pour mesurer son potentiel : Claude Risac président du conseil de développement, au côté du rappeur Rapsa et de Pierre Serizay, un des fondateurs d'Hors-Ligne, magazine dont le neuvième numéro sort ce vendredi. Là, il sera plus question d'aménagement du territoire, de la place des commerces, des constructions et des démolitions.

Ensuite à partir de 12 heures, nous réunirons des habitants croisés lors de nos reportages : Luce Cornand, Juliette Poireux, ou encore Mireille Rogers la directrice du centre social du Babet, au côté de Paul, qui vit au Soleil depuis les années 60. Ils nous diront comment il voit la ville évoluer et le cas échéant, ce qu'il faut faire.

La marche à suivre pour participer

Il suffit d'appeler 04.77.10.00.10 pour participer de 11 heures à 13 heures et nous donner votre sentiment, nous faire part de votre "Sainté". Vous pouvez nous appeler avant pour nous dire quel moment vous accorde.