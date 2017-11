MonSainté : escale à Terrenoire, l'ancienne indépendante

Suite de nos pérégrinations au fil des quartiers stéphanois dans le cadre de l'opération #MonSainté. Escale au sud est à Terrenoire, qui a rejoint Saint-Étienne il y a moins de 50 ans.

Terrenoire n'a pas toujours fait partie de Saint-Étienne et il y a toujours un Terranéen pour le rappeler ! Le quartier fut d'abord dans le giron de Saint-Jean-Bonnefonds, avant de s'en détacher du temps des maitres forges dans les années 1860 puis de finalement se retrouver "annexé" à Saint-Étienne en 1970, à une époque où la ville a besoin de s'agrandir.

À plus d'un titre, ces quartiers sud est, à côté de Monthieu, font partie du décors stéphanois : les pêcheurs stéphanois ou encore les coureurs connaissent le bassin de Janon où passe le Sainté Trail Urbain, quand les enfants citeront pltôt le château de la Perrotière, devenu centre de loisirs. Et quelque soit la génération, tout le monde cite le marché couvert du samedi et du mercredi matin, les commerces qui semblent tenir bon à moins de 3 km du centre commercial de Monthieu ou encore un tissus associatif vivace.

Une voisine qui fait envie

Et même si à l'époque de la fusion les Terranéens n'ont pas eu voix au chapitre, si l'on en croit Henri, la question ne revient plus sur le tapis. " Non, c'est tellement loin maintenant, (...) ça fait longtemps que la greffe a pris ! ", manière de balayer la question alors que ce septuagénaire finit par confier "Je me serais bien vu avec Saint-Jean-Bonnefonds, qui s'est quand même bien développée !". Une autre habitante complète : "Terrenoire aurait dû rester une petite ville pour être mieux équipée". Elle pense aussi à l'embellissement. Monique n'a elle pas l'impression d'être stéphanoise quand elle ne cesse de signaler un problème de voirie toujours pas réglé.

Le recul des services publics a dégradé la qualité de vie du quartier

S'ajoute une autre source de mécontentement : les permanences de la caisse primaire d'assurance maladie, supprimées depuis septembre, les dessertes en bus vers Saint-Chamond moins fréquentes et plus longues et surtout le bureau de Poste dont les heures d'ouverture ont réduit et dont le rideau se trouve baissé de façon parfois impromptue. Ce "recul des services publics" dégrade la qualité de vie à Terrenoire qui a pourtant su préserver une ambiance de village", conclut Michel. Plus de 7 300 Stéphanois habitent les quartiers terranéens.

