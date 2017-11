MonSainté explore le quartier Carnot transfiguré depuis une décennie

Dernière semaine de l'opération #MonSainté : direction le quartier Carnot, au nord du centre-ville. Un quartier qui a connu une mutation totale depuis une dizaine d'années.

Bordé par les quartiers de Bergson, Le Marais et Montreynaud, le quartier Carnot est au nord du centre-ville stéphanois. Il est construit autour de sa place centrale et de la gare aérienne construite sur un viaduc et donc visible de loin.

La Gare aérienne de Carnot (au fond, en orange) © Radio France - Maxime Fayolle

De la Manufacture à la Cité du Design

Carnot est surtout connu pour avoir abrité en son sein la Manufacture d'Armes de Saint-Etienne (MAS) depuis la fin du XIXème siècle. Elle répond au besoin de fabrication des armes pour l'armée française. Le déclin arrive à la fin du XXème siècle avec la baisse des commandes. La MAS est reprise par GIAT industries dans les années 1990 puis démantelée en 2001. Les bâtiments deviennent une friche industrielle en plein centre ville de Saint-Etienne dont certains vestiges persistent encore.

Un panorama de l'intérieur des bâtiments de l'ancienne Manufacture © Radio France - Maxime Fayolle

La Ville a mis en place un programme pour redynamiser le quartier. La Cité du Design va s'implanter en 2009 juste derrière le portail d'entrée de la Manufacture (déclaré monument historique) dans un bâtiment créé de tout pièce. La plupart des autres seront réhabilités et verront s'installer l'Ecole supérieure d'art et de design, le Pôle Optique, Telecom Saint-Etienne, des incubateurs de start-up, une crèche, une cantine et les locaux de France 3 et France Bleu Saint-Etienne Loire.

Véronique travaille à la Cité du Design, elle enregistre des visiteurs de partout en France et dans le monde "c'est très dynamique ici ! Le quartier a énormément changé. Ce qui est beau c'est qu'on a conservé les bâtiments existants pour en faire autre chose."

Véronique, avec les photos de la Manufacture d'armes avant et après sa restauration © Radio France - Maxime Fayolle

Une fracture au sein du quartier

Le dimanche matin, le marché envahit la Place Carnot. "C'est très vivant, c'est typique" confie Véronique. Ici tout le monde se connaît, certains vendeurs sont là depuis près de vingt ans. Les clients aussi. Miloud habite le quartier depuis 27 ans. "Le design c'est bien ... mais ça a toujours existé. Ca change de la Manu mais ça ne fait rien pour les jeunes. La place, quand y'a pas le marché, elle est morte !" Autour de la place, les habitants regrettent le manque de commerces et de vie nocturne : "Moi je ne viens que pour voir la Cité du Design ... sinon pour sortir, je vais ailleurs" explique Laurie qui est venu avec son ami originaire de Detroit. "On manque aussi d'espaces verts, de grands arbres" déplore Annie qui vient promener son chien dans le quartier.

L'Ecole supérieure d'art et de design s'est installée en 2009 © Radio France - Maxime Fayolle

Un peu plus en direction du centre-ville, dans la rue Charles de Gaulle, Mohamed Belhadj gère le commerce de fruits et légumes "Au Jardin de Provence" depuis près de 30 ans. Il connaît bien le quartier pour l'avoir vu se transformer. Il est surtout un des derniers "historiques" de ce quartier : "Autour de moi, tout le monde est parti ... il n'y a plus aucun petit commerce. Il n'y a plus que des banques etc ... La grande distribution a tout tué. Le centre-ville est mort, à 19h tout le monde est chez soi !" Mohamed tiendra encore jusqu'à la retraite avant de passer le flambeau : "pas à mon fils ... il est avocat, il n'est pas dans les fruits et légumes. Mais il faudra trouver un acheteur." Le quartier a pourtant gagné en popularité avec l'arrivée de la Cité du Design. Les commerces mettent, eux, plus de temps à venir dynamiser le quartier Carnot.