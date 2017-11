MonSainté : France Bleu Saint-Etienne Loire vous emmène dans les rues du centre ville

Entre le 6 novembre et le premier décembre, on vous appelle à témoignez, à nous raconter vos quartiers de Saint-Étienne. Aujourd’hui, nous allons dans le centre ville : endormi pour toujours pour certains, en pleine mutation pour d'autres ... Les avis varient selon les générations et selon les rues.

Après les propos polémiques de Laurent Wauquiez sur les "quartiers perdus" de Saint-Étienne, répondez au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et racontez-nous vos quartiers. C’est l’opération #monsainté, vous pouvez vous exprimer sur les réseaux sociaux. France Bleu Saint-Étienne de son côté va se rendre à votre rencontre, dans 20 quartiers de la ville, entre le 6 novembre et le 1er décembre. Aujourd'hui, on vous emmène dans le centre ville, entre la place du Peuple et la place Jacquard.

Le centre ville de Saint-Etienne : situation et infos clés

Le centre ville de Saint-Etienne s'étire entre plusieurs grandes places : place du Peuple, place de l'Hôtel de Ville, place Jean-Jaurès, et place Jacquard. Beaucoup de Stéphanois n'y font que passer, mais selon l'Insee, il y avait environ 8.500 habitants en 2013, surtout des jeunes qui ont entre 18 et 39 ans, mais aussi des personnes qui y vivent depuis bientôt 50 ans.

Votre quotidien : points positifs, point négatifs

Les avis varient beaucoup d'une rue à l'autre dans le centre ville. Alam y a grandit, aujourd'hui elle a 28 ans et habite à côté de la rue de la Résistance, derrière la place de l'Hôtel de Ville. Pour elle, le quartier est comme endormi : "Côté jeunes, c'est un petit peu mort. Niveau commerce, ça manque de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de locales qui sont vides, à l'abandon. Il faudrait un bon coup de balais, c'est vraiment à l'arrêt Saint-Etienne."

Si on marche un peu vers la place Jean Jaurès, on entend autre chose. Judika Lastradi est étudiant, il s'est installé entre la place Jacquard et la préfecture : "Il y a tout à côté, des bars, des restaurants ... C'est plutôt jeune, même si j'ai connu des villes plus jeunes. Mais pour un étudiant c'est suffisant."

Autour de la place Jacquard, plusieurs immeubles ont été rénovés, des artistes se sont installés. Pour certains habitants, ce sera le prochain spot branché du centre ville. © Radio France - Noémie Philippot.

Là où le changement est le plus radical, c'est en arrivant place Jacquard. Dounia habite à côté depuis 5 ans dans le quartier : "Il évolue, maintenant les gens osent venir place Jacquard. Je sens que ça va devenir un bon quartier. Il y a beaucoup d'artistes, de peintres, de créateurs". Pour elle aucun doute, si Jacquard continue dans ce sens, cela pourrait devenir le nouveau spot branché du centre ville de Saint-Etienne.

Ginette Chosse, notre personnage du quartier :

Le point de vue change énormément selon les générations. Ginette Chosse tient le magasin de parapluies Sameda, en face de la maison des avocats rue de la Résistance depuis plus de 40 ans et a grandit dans le quartier. D'après elle, le centre de Saint-Etienne est en train de mourir : "Il y avait beaucoup de fabricants de ruban, donc on avait quand même pas mal de clients, le soir parfois jusqu'à 7 heures 30. Maintenant ce n'est plus du tout pareil, il y a moins d'activité. La pharmacie a fermé, à côté ça va fermer ... C'est triste." Ginette Chosse va bientôt prendre sa retraite, et son magasin n'a pas de repreneur.

© Radio France - Denis Souilla

