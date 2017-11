MonSainté : France Bleu Saint-Etienne Loire vous fait découvrir Montreynaud

Depuis le 6 novembre, France Bleu vous amène à la rencontre des différents quartiers de la ville. Ce lundi, nous allons à Montreynaud : le quartier le plus au nord de la ville, avec une population majoritairement issue de l'immigration.

Le quartier de Montreynaud est l'une des frontières de la ville. Il est proche de La Talaudière, Saint-Priest en Jarez. Il surplombe la Terrasse et même le Stade Geoffroy Guichard. Longtemps considéré comme un quartier dangereux et difficile, Montreynaud a connu de nombreuses améliorations ces quinze dernières années.

Un développement dans les années 1960

Pour faire face à l'arrivée des populations immigrées, de nombreuses barres d'immeubles sont construites à Montreynaud. Le quartier est organisé selon la pensée du Corbusier : plusieurs groupes d'habitations avec un "forum" central. Mais les crises industrielles et économiques vont contraindre ce quartier à l'abandon. "Dans les années 70, c'était plutôt dangereux, explique François qui tient un commerce multi service. Aujourd'hui ça s'est calmé. Bon, il y a toujours des jeunes qui font des conneries mais c'est comme dans tous les quartiers." Depuis une quinzaine d'années, la ville a tenté de réhabiliter le quartier en rénovant de nombreux espaces, en construisant des commerces, des stades de football. En 2011, l'une des plus anciennes tours de Montreynaud, la Tour Plein Ciel, connue pour son chateau d'eau visible de très loin, a été détruite.

Emplois, commerces ... peut mieux faire

La qualité de vie s'est améliorée à Montreynaud, même si de nombreux habitants déplorent une petite délinquance tenace : "le problème c'est qu'après, on paye les pots cassés pour ces personnes" s'exclame Hakim. "Mettez que vous êtes de Montreynaud dans un CV, les employeurs ils vont vous dire c'est mort !" déplore de son côté Nordine. L'emploi est en effet un problème dans le quartier, près de 15% des habitants sont au chômage selon l'INSEE.

Angélique de son côté s'inquiète du manque de commerces : "On a ce commerce multi services où on fait un peu plus que le pain. Ca dépanne, mais pour acheter des fruits et légumes, il faut descendre à Carnot ou ailleurs." Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça : "j'ai connu une époque où il y avait une coopérative, un boucher, un Casino, un Economa ... Aujourd'hui y'a plus rien !"

Le commerce mutli-services de Montreynaud © Radio France - Maxime Fayolle

Un attachement viscéral

Pour autant, les habitants sont attachés à ce quartier : "j'y suis né ... j'ai pas le choix. J'y suis bien tout de même ! Je vais pas déménager pour me retrouver au chomage dans un autre quartier" explique Nordine. "Ici, tout le monde se connait, précise François. On est comme dans un petit village ! Vous savez, à Montreynaud à 18h tous les gens sont dehors, se parlent. Dans le centre-ville, y'a personne, c'est mort !"

Hakim et Nordine © Radio France - Maxime Fayolle

L'ambassadeur du quartier : le père Gérard Riffard

Depuis 25 ans, le père Gérard Riffard est à Montreynaud "quand je suis arrivé, je ne connaissais que la mauvaise réputation. Je me suis d'ailleurs fait cambrioler trois fois !" Il veut aujourd'hui que les stéphanois changent d'image sur ce quartier.