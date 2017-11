MonSainté : Monthieu, au pied du centre commercial un "village"

France-Bleu Saint-Étienne Loire continue son tour des quartiers de Saint-Étienne. Cap à l'est de la ville direction Monthieu. Un quartier au double visage. D'un côté la foule dans les centres commerciaux tous neufs et de l'autre un petit quartier populaire, mélangé, solidaire.

Ce quartier de Monthieu rassemble 7000 habitants environ d'un côté et de l'autre du boulevard de la Montat avec la Verrerie, les Ovides et tout près Montplaisir. Mais quand on dit Monthieu, évidemment on pense d'abord aux centres commerciaux. Le Géant-Casino qui vient d'être totalement remanié et la Future zone Steel qui sera tout près au Pont de l’Ane. Des dizaines de boutiques, des centaines d'emplois et des milliers de visiteurs qui viennent chaque jour dans ce quartier.

"On a changé d'accent"

Mais à côté du tumulte de ces centres commerciaux il y a un autre Monthieu, le vrai Monthieu diraient ses habitants. Trois tours, des lotissements, des maisons, des commerces un quartier à l'ancienne raconte Marie Line Meunier pharmacienne depuis 35 ans. "C'est petit quartier c'est un petit village. On est passé d'un quartier avec des personnages âgées qui venaient de Haute-Loire avec l'accent gaga à autre chose. Maintenant on a changé d'accent avec des patients très fidèles et des familles que l'on suit depuis des années. "

Un quartier auquel les habitants sont fidèles avec des familles qui y vivent depuis plusieurs générations comme Mounir qui boit tous les jours son café dans le PMU de Monthieu. " Ici c'est très convivial, un peu comme dans les années 90. On est solidaires".

Les plus âgés aiment être un peu coupé du centre-ville, un peu à part. En revanche les plus jeunes, râlent. Pour eux, pas assez de choses à faire ici. Pas de terrain de foot déplore Kaïs 18 ans. " Je pense que Monthieu est perdu, il n’y a rien à faire ici". Et au centre social de Monthieu on acquiesce. Il y a de quoi faire jusqu'a 15 ans mais pour les plus grands ados, la structure n'a pas assez de moyens pour offrir des activés.

Trois tours emblématiques

Incontournables aussi, les trois tours de Monthieu qui dominent le centre commercial. Dans celle du milieu, la tour B, c'est Jean Pierre le concierge qui veille sur tous. Deux ans qu'il travaille ici et selon lui Monthieu est un quartier de plus en plus attirant la preuve l'immeuble est plein.

Seuls vrai soucis, les problèmes récurrents de stationnements avec les voitures épaves et le manque de parking que pointent tous les habitants de Monthieu.