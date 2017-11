MonSainté : racontez-nous votre quartier, aujourd’hui à Beaulieu - Monchovet

Entre le 6 novembre et le premier décembre, on vous appelle à témoignez, à nous raconter vos quartiers de Saint-Étienne. Aujourd’hui, nous allons à Beaulieu-Monchovet : un peu plus de 3100 habitants, et une population très mélangée.

Après les propos polémiques de Laurent Wauquiez sur les "quartiers perdus" de Saint-Étienne, répondez au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et racontez-nous vos quartiers. C’est l’opération monsainté, vous pouvez vous exprimez sur les réseaux sociaux.France Bleu Saint-Étienne de son côté va se rendre à votre rencontre, dans 20 quartiers de la ville, entre le 6 novembre et le 1er décembre. Aujourd'hui à Beaulieu - Monchovet.

Le quartier Beaulieu - Monchovet : situation et infos clés

Beaulieu - Monchovet, c'est au sud-est de Saint-Etienne. Selon l'Insee, il y avait environ 3.100 habitants en 2013, majoritairement entre 25 et 54 ans. Ils habitent dans des barres d'immeubles, construites à partir des années 50. Jeunes employés, mais aussi retraités, et familles, les profils sont très marqués. Le mélange des cultures fait partie de l'identité du quartier. Faits marquants : le quartier Beaulieu - Monchovet a reçu en 2003 le label patrimoine du XXè siècle. En juin 2017, le Nouveau Théâtre Beaulieu, lieu important de la vie du quartier, a été incendié.

Votre quotidien : points positifs, point négatifs

Dans le quartier nous avons rencontré Jérou Nassen. Il est arrivé à Beaulieu il y a presque 40 ans, en 1979. Pour lui, le problème c'est que le quartier meurt. "Avant on avait tout. La sécurité sociale, les banques, l'auto-école ... Maintenant c'est tout fermé. Le dernier, c'est le bureau de tabac, qui va fermer cette semaine ou la semaine prochaine. Avant c'était un Beau - Lieu, maintenant on ne sait plus comment on l'appelle. Il n'y a rien du tout. On est habitué, on ne veut pas déménager, mais c'est malheureux."

Beaucoup d'habitants du quartier y sont installés depuis très longtemps comme Jérou Nassen, ou y sont nés et y grandi. Béatrice, 26 ans, y a déménagé il y a un an et demi. Elle ne comprend pas la réputation du quartier : "C'est vrai qu'on entend dire que ça craint, mais moi, seule, je n'ai jamais eu de problème. Il y a des moments où il y a des petites altercations avec la police, mais rien de méchant. Dans mon immeuble c'est très chaleureux, il y a différentes cultures, et je trouve ça super sympa."

Farid Bouabdellah, notre personnage du quartier :

Suite à l'incendie du Nouveau Théâtre Beaulieu en juin 2017 en haut de Monchovet, la M.J.C a trouvé refuge dans les locaux du Centre Social, en bas de Beaulieu, en direction du Cour Fauriel. Farid Bouabdellah travaille depuis 13 ans le quartier, il est directeur de la M.J.C. Pour lui, ce théâtre a permis de montrer qu'on peut venir à Beaulieu - Monchovet sans avoir peur : "Avant l'incendie, les gens venaient dans le quartier, voir des spectacles, aux soirées. L'insécurité, on ne la voyait pas, justement parce que les compagnies louaient le théâtre le soir, et les gens venaient."

Pour Farid Bouabdellah, l'objectif c'est que l'ensemble des habitants de Saint-Etienne viennent dans ce quartier. Et pour l'atteindre, il faut absolument que le Théâtre Beaulieu soit reconstruit. Si ce n'est pas le cas, le quartier risque de se refermer sur lui-même.

