MonSainté : racontez-nous votre quartier, aujourd’hui à Bergson – La Terrasse

Entre le 6 novembre et le 1er décembre, on vous appelle à témoigner, à nous raconter vos quartiers de Saint-Étienne. Ce vendredi, direction le nord de la ville, quartiers Bergson et La Terrasse, environ 3500 habitants, et un quartier plutôt vivant.

Après les propos polémiques de Laurent Wauquiez sur les "quartiers perdus" de Saint-Étienne, répondez au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et racontez-nous vos quartiers. C’est l’opération #MonSainté, vous pouvez vous exprimez sur les réseaux sociaux. France Bleu Saint-Étienne de son côté va se rendre à votre rencontre, dans 20 quartiers de la ville, entre le 6 novembre et le 1er décembre.

Nous vous avons déjà emmené à la Cotonne, à Tardy, à Beaulieu, dans le centre-ville, aujourd’hui c’est dans le quartier Bergson – La Terrasse que l’on va.

Le quartier Bergson – La Terrasse : infos clés

Situé au nord du centre-ville de Saint-Étienne, le quartier suit grossièrement la ligne du tramway. De la rue Barrouin à la place Massennet, il comptabilisait en 2013 environ 3200 habitants, essentiellement des retraités. Longés par des commerces, des écoles, une piscine et proche du Stade Geoffroy Guichard, le quartier est relativement dynamique.

Le centre commercial Bergson, qui comprend notamment le grand Casino doit être rénové. Les travaux auraient dû être terminés début 2018, ils n’ont visiblement toujours pas commencé.

Les atouts du quartier : commodités et métissage

Desservis tout du long par deux lignes de tramway et plusieurs lignes de bus, le quartier est très accessible et rapidement relié au centre-ville. Au nord, le long de la place Massenet, on trouve des commerces comme des bouchers, des banques, des traiteurs, un bureau de tabac mais aussi un marché ce qu’apprécie particulièrement les habitants.

Reportage au cœur du quartier Bergson - La Terrasse Copier

Le quartier de la terrasse, c’est un quartier hyper sympa" Christine

Le quartier est aussi de plus en métissé. Les immeubles des années 70’s autrefois habités par les mineurs ont accueillis des familles d’émigrés. Un métissage qu’apprécie tout particulièrement Laurent, qui "ne peut pas vivre loin de Sainté plus de six mois", la faute au "Chaudron" dans lequel il est tombé petit.

Ce que j’aime c’est que quand je prends le tram il y a des étudiants chinois, des sénégalais, c’est une ville qui rassemble !" Laurent

Les points négatifs : des jeunes en manque de travail et un quartier vieillissant

Dans le quartier il y a pas mal de jeunes, majoritairement des collégiens et lycéens mais aussi des jeunes majeurs dont certains sont sans-emploi. Quand on demande à Ryan, 22 ans, ce qu’il manque dans son quartier, il répond sans hésiter "une mission locale et une agence d’intérim" car il a du mal à trouver un emploi.

Un peu plus bas, le long de la rue Albert Poylo, certains propriétaires se plaignent de la présence de jeunes sur les bancs de leur résidence, des jeunes qui "ne respectent rien, nous insultent" et qui gâchent un peu l’ambiance paisible du quartier selon eux. Un gardien d’immeuble regrette la présence des médiateurs et des policiers de proximité qui permettaient un meilleur dialogue. Mais le maire de Saint-Étienne a affirmé ces derniers jours qu’il n’était pas favorable à l’expérimentation de la police du quotidien dans la capitale ligérienne.

D’autres habitants eux regrettent que la place de l’arrêt Terrasse se dégrade au fil du temps, tout comme les nombreux immeubles datant des années 70’s. La ville s’est pourtant engagée à rénover le centre commercial Bergson, en bas du quartier, des travaux qui ont pris du retard.

Bergson, un quartier qui bouge selon Nathalie

C’est notre ambassadrice du jour, Nathalie a repris il y a neuf ans le salon de beauté Calista, en face du Casino. Elle raconte un quotidien tranquille, la présence de clients du Technopôle et d’habitués.

Le seul problème c’est pour se garer et qu’il n’y ait pas vraiment de déco de Noël dans le quartier" Nathalie, esthéticienne

L’esthéticienne suggère aussi de dynamiser encore plus le quartier en organisant notamment des animations communes avec les autres commerçants du quartier.

Et vous, à quoi ressemble votre quartier? Racontez-le nous avec le #monsainté