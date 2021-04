Jacques Blaquart, évêque d'Orléans : "j'avais une petite crainte que Pâques se déroule comme l'an passé."

De nouvelles célébrations pascales un peu particulières commencent ce jeudi pour les chrétiens. Toute la semaine, dite sainte, est émaillée d'offices religieux. L'année dernière, les églises étaient interdites aux fidèles en raison du premier confinement. Cette année, covid oblige toujours, les messes sont célébrées différemment : il n'y aura pas de messes le soir, en raison du couvre-feu à partir de 19h.

Comment les catholiques se sont-ils réorganisés pour vivre au mieux cette Pâques, au cœur de leur foi ? Entretien avec Monseigneur Jacques Blaquart, évêque d'Orléans.

Cette année, les célébrations pascales auront bien lieu en présence de l'assemblée. Est-ce un soulagement ?

"Oui, j'avais une petite crainte que Pâques se déroule comme l'année dernière... Ça nous a tellement manqué et nous en avons besoin. C'est une grande joie pour les Chrétiens de pouvoir se rassembler cette année. C'est un secours pour eux dans la période difficile que nous traversons. J'irai même plus loin : je crois que ça fait du bien, au-delà de l'Eglise, à la société. Moralement, nous avons besoin d'être soutenus. Si certains fidèles sont réconfortés par les célébrations auxquelles ils assistent cette semaine, cela va les aider dans leur vie quotidienne et à travers eux ça va aider d'autres personnes."

Comment les messes de la semaine sainte vont se dérouler cette année ?

"On peut célébrer, mais simplement on ne peut pas le faire le soir. Ce qui est d'ordinaire le cas pour les offices du jeudi et du vendredi. On le fera dans la journée. Pour la vigile pascale, qui est la grande messe de l'année, dite dans la nuit du samedi au dimanche, on s'adapte. Elle sera célébrée à l'aube, vers 6h30, au lieu du soir vers 21 heures. Les baptêmes de la soixantaine de catéchumènes [personnes qui choisissent de devenir catholiques à l'âge adulte, NDLR] auront aussi lieu à ce moment-là ou durant la messe du dimanche matin selon l'organisation de chaque paroisse."

Quel regard portez-vous sur cette Pâques à nouveau bouleversée par la crise sanitaire ?

" Pour nous Chrétiens, ce qu'on célèbre cette semaine, la mort du Christ et sa résurrection, c'est vraiment le cœur de notre foi. C'est sûr qu'on aurait préféré vivre la vigile pascale le soir. Il y a les symbole du feu et de la lumière, dans la nuit cela parle un peu plus. Mais le plus important, c'est vraiment que nous puissions nous retrouver pour la fêter. D'ailleurs, la joie de ces réunions ne doit pas nous faire oublier les gestes barrières, la règle de ne remplir qu'un banc sur deux, le gel hydroalcoolique et le port du masque. Je l'ai rappelé aux prêtres du diocèse récemment. Il faut rester vigilant. Tout le monde doit participer à l'effort contre cette pandémie."