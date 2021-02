Monseigneur Crépy quitte le Puy-en-Velay pour Versailles

C'était son premier mandat d'évêque. Monseigneur Crépy était prêtre avant d'être nommé évêque du Puy-en-Velay. "C'est ici que j'ai découvert ce que c'était qu'être évêque, ici que j'ai beaucoup appris, et beaucoup grandi. Je remercie tous les habitants de la Haute-Loire pour ça" déclare l'évêque.

Tout juste nommé évêque de Versailles par le Pape François, il prendra ses fonctions dans son nouvel évêché le 11 avril. "Ça me permettra de célébrer Pâques ici, au Puy, si les conditions sanitaires le permettent" se réjouit Monseigneur Crépy.

"C'est une nouvelle étape de ma vie après 6 ans à vivre une très belle expérience spirituelle et humaine ici." Monseigneur Crépy l'assure, il prendra le temps de faire ses adieux aux habitants de Haute-Loire.

L'évêque tire un bilan positif de ses 6 ans au Puy-en-Velay : "Ici, j'ai pu travailler sur la vie des paroisses : on a mis en place des équipes d'animation pastorales. C'est important dans le monde rurale de continuer à entretenir le lien. On a réfléchi à comment on pouvait être proche des gens, des agriculteurs, dans ce monde rural en pleine mutation."

Monseigneur Crépy poursuivra sa mission de lutte contre la pédophilie dans l'Eglise depuis Versailles. Le successeur de Monseigneur Crépy n'est pas encore connu. En attendant qu'un nouvel évêque soit nommé, un prêtre du diocèse sera désigné pour assurer l'intérim.