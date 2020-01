Monseigneur Jordy célèbre ce dimanche sa première messe à Tours

Indre-et-Loire, France

Une grande première pour Monseigneur Vincent Jordy. Le nouvel archevêque de Tours va être officiellement "installé" ce dimanche après-midi, l'équivalent en quelque sorte d'une prise de fonction. La cérémonie aura lieu à 15h30 en la cathédrale Saint-Gatien. Il devrait y avoir plus de 2000 fidèles présents. Monseigneur Jordy appréhende le moment "avec une certaine émotion".

"Je suis là pour travailler avec vous" - Monseigneur Jordy, nouvel archevêque de Tours

"Si j'ai un message à faire passer, c'est que je suis disponible. Je dois découvrir, me faire une idée de de ce que peut être le territoire. Il faut vraiment du temps avec les gens, les écouter, voir ce qu'ils vivent pour peu à peu comprendre leur histoire et faire avec eux. Sinon ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Donc je veux dire je suis là pour vous, à votre service, je suis là pour travailler avec vous".

Monseigneur Jordy arrive à Tours dans un contexte particulier, un climat tendu en raison des manifestations et des grèves contre la réforme des retraites. Lui dit avoir conscience de la souffrance sociale qui s'exprime à différents niveaux. Il pense d'ailleurs qu'un archevêque peut avoir un rôle en la matière. Et pour cela, il prend l'exemple de l'écologie. "Notre monde est en train de changer. Evidemment un archevêque n'a pas de solution technologique à proposer. Mais pour les mutations importantes qu'il va falloir opérer, une sagesse, une philosophie religieuse peuvent être utiles. Et en même temps, il va falloir trouver des ressources humaines spirituelles pour les changements que cela va nécessiter. _Une foi religieuse peut être une force pour ces transformations importantes et vitales devant lesquelles nous sommes_".

Monseigneur Jordy était jusqu'ici évêque du diocèse de Saint-Claude dans le Jura. Il a 59 ans. En Indre-et-Loire, on compte 75 prêtres actifs et 27 diacres permanents.