Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille : "Notre-Dame-de-la-Treille va prier pour Notre-Dame-de-Paris"

Lille, France

Il a vu les images, comme tout le monde, à la télévision ce lundi soir : la cathédrale Notre-Dame-de-Paris en flammes, et la fumée qui s'échappe du toit et monte vers le ciel. "Les images de la télévision ont provoqué une émotion très forte en moi, confie l'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Ulrich. Cet incendie me touche personnellement, j'aime cet endroit, j'ai baptisé trois petits neveux à Notre-Dame-de-Paris."

"Notre-Dame-de-Paris est un lieu culte, un symbole culturel qui a une histoire millénaire, mais c'est d'abord un symbole de la foi et des catholiques" estime-t-il. Alors que la fête de Pâques aura lieu dimanche, il "pense aux catholiques de Paris, à l'archevêque de Paris, aux prêtres et à tous ceux qui font vivre cet édifice, puisque nous sommes en pleine semaine sainte."

"Un drame en pleine semaine sainte"

Monseigneur Ulrich a pu s'entretenir avec un témoin de l'incendie, une personne chargée de la liturgie et des chœurs de la cathédrale : "Il se trouvait de l'autre côté de la Seine. Il devait animer la prière de milliers de catholiques cette semaine. Mais ils vont devoir vivre cela autrement et trouver une solution de rechange pour célébrer avec joie la résurrection du Christ."

Pour l'archevêque de Lille, la tristesse ne doit cependant pas l'emporter : "Nous ne pouvons pas être découragés par un événement comme cela, car _notre foi transcende et dépasse les bâtiments_. Nous verrons dans la résurrection de cette cathédrale et sa restauration le signe de notre propre résurrection que nous vivons avec le Christ."

Il se sent particulièrement proche du diocèse de Paris : "Le diocèse de Lille est placé sous la protection de Notre-Dame-de-la-Treille, tout comme Paris est placée sous celle de Notre-Dame-de-Paris. Il y a une proximité entre toutes ces églises qui portent le nom de la Vierge Marie. Pour le centenaire du diocèse de Lille il y a quelques années, le recteur de Notre-Dame-de-Paris est venu. J'étais également aux 850 ans de l'actuelle église de Notre-Dame-de-Paris."

Ce mardi soir, il célébrera comme prévu une messe chrismale à la cathédrale de Lille à 19h à l'occasion de la semaine sainte. Une prière sera adressée à la communauté catholique parisienne.