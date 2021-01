La maire de Besançon, Anne Vignot, la présidente de Région, Marie-Guite Dufay, et de nombreux élus et personnalités, publient une tribune dans L'Obs, en soutien au boulanger de Besançon en grève de la faim, pour alerter sur la situation de son apprenti guinéen menacé d'expulsion.

Nouvelle mobilisation en faveur de Stéphane Ravacley, le boulanger du quartier Rivotte à Besançon, et de son apprenti, Laye Fodé Traoré, guinéen menacé d'expulsion. La maire de Besançon, Anne Vignot, la présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite Dufay, et de nombreux élus et personnalités, publient une tribune dans L'Obs,ce lundi 11 janvier 2021.

Protester contre la décision d’expulsion

Intitulée "Monsieur le Président, aidez le boulanger de Besançon en grève de la faim !", la tribune est notamment signée du député européen Raphaël Glucksmann, du comédien Omar Sy, de l'écrivaine Leïla Slimani, et de l'ancien ministre Nicolas Hulo. "Votre administration continue de faire la sourde oreille" dit-elle, malgré l'immense vague de solidarité déclenchée il y a une semaine et la pétition en ligne qui a recueilli plus de 200.000 signatures.