"Monsieur Macron, on vous met au défi de vivre avec un SMIC pendant 6 mois"

Creuse, France

Les flocons tourbillonnent, et la salle des fêtes de Jarnages se remplit au compte-gouttes. La neige a sans doute dissuadé bon nombre de personnes de prendre la route. Au bout du compte, il y a une trentaine de participants pour ce premier débat organisé par le collectif "Gilets Jaunes RN145 de Guéret". Agriculteurs, retraités, fonctionnaires, demandeurs d'emplois.. tous sont venus exposer leurs idées et leurs préoccupations au député macroniste de la Creuse Jean-Baptiste Moreau, et son suppléant Vincent Turpinat, le maire de Jarnages.

Agriculture biologique, éducation , immigration..

La soirée débute par la lecture d'une lettre ouverte adressée au président de la République "Monsieur Macron, nous citoyens de Creuse et de France on vous met au défi de vivre pendant 6 mois avec un SMIC , vous allez apprendre ce que c'est de payer ses dépenses et de s'assumer. Payez donc la TVA et tous les impôts et taxes que vous aimez tant." énonce une des organisatrices du mouvement.

La parole est ensuite ouverte à tous, et tous les thèmes sont abordés : retour de l'impôt sur la fortune, mise en place du référendum d'initiative citoyenne qui permettrait de légiférer directement sur différents thèmes de société, agriculture bio, immigration, reconnaissance du vote blanc, mise en place du moteur à hydrogène et même ingérence de la France dans les pays étrangers.. tout y passe.

Quelques échanges du débat des gilets jaunes Copier

Le député Jean-Baptiste Moreau écoute, tente de répondre sur les sujets sur lesquels il a prise, et partage aussi bon nombre d'opinions (Hypertrophie des métropoles au détriment des territoires ruraux, mise en place de filières courtes pour alimenter les cantines scolaires, manque de personnel dans les EHPAD..) le dialogue dure deux heures et demi.

Et maintenant ?

Les grandes idées sont inscrites sur un tableau, tout cela devrait être complété lors de prochains débats.

Une dizaine de thèmes listés au cours de cette séance © Radio France - Olivier Estran

Deux heures et demi de dialogue face au député, Florence, une des organisatrices ne regrette pas ce moment:

Florence espère que tout cela ne restera pas lettre morte Copier

Certains restent convaincus que la rue et les places publiques sont les meilleurs moyens de se faire entendre. Une partie des Gilets Jaunes appelle à manifester samedi à Guéret. Le rendez-vous est donné à 9H30 à la gare routière.