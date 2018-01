Dans les cuisines de la Bouitte ce dimanche matin, à Saint Martin de Belleville, il y a une ambiance toute particulière au lendemain de la mort de Paul Bocuse. Pour le père et le fils Meilleur, trois étoiles au Michelin, la mort de ce Chef est une grande tristesse.

Saint-Martin-de-Belleville, France

« Monsieur Paul a changé notre façon de faire de la cuisine »

Maxime Meilleur est déjà en cuisine dans le restaurant familiale de la Bouitte mais il a pris le temps, pour France Bleu Pays de Savoie de rendre hommage à celui qu’il affectionnait tout particulièrement. « On ne pouvait que adorer cette personne, quelqu’un de simple, d’extrêmement généreux. Avec une grande humanité. C’est une personne qui a traversé les modes.

« Il a créé un chemin pour nous en montagne qui fait que aujourd’hui on ose des choses qu’on ne faisait pas avant »

« Aujourd’hui par exemple nous allons voir les clients, nous allons parler avec eux. Paul Bocuse a sorti les cuisiniers de derrière leurs fourneaux. On offre du plaisir aux clients c’est vrai, mais on ne sauve pas des vies. Paul Bocuse nous a appris à oser parler d’autre chose que de notre métier principal et à relativiser.

« Pour mon papa René, la rencontre avec Paul Bocuse a tout simplement changé sa façon de cuisiner »

Quand mon papa a rencontré Paul Bocuse en 1980, il s’est dit qu’il avait peut-être d’autre chose à faire que des plats savoyards. Que l’on pouvait sublimer ces plats savoyards qui étaient en nous, les magnifier, les alléger. On pouvait ressembler à Paul Bocuse.

Nous avions une affinité spéciale avec lui. Nous étions à sa table en juin dernier. Il nous avait confié être fatigué, et avait déclaré qu’il avait fait ce qu’il avait à faire. J’en ai encore les larmes aux yeux".

René et Maxime Meilleur © Maxppp - maxppp

Stage de cuisine ! © Maxppp - Sylvain Muscio