Lormont, France

Monsieur T-Shirt, société basée à Lormont (33) qui réalise et vend des tee-shirts en ligne, propose 15 postes à pourvoir en CDD. France Bleu Gironde organise une matinée spéciale emploi le mardi 2 octobre. De 7h30 à 12h, vous pourrez passer un pré-entretien téléphonique avec Arnaud Péré, le co-fondateur de cette entreprise. Une ligne téléphonique dédiée (05.57.81.20.48) dans les locaux de France Bleu Gironde sera ainsi à la disposition des différents candidats.

Créé en 2013 par les frères Péré accompagnés de leur ami d’enfance Simon Cagna, Monsieur T-Shirt est une marque bordelaise de tee-shirts à l’humour taquin. Le pôle création est à Paris où les designers et créatifs de la société réalisent et testent les nouveautés. Le pôle production et expédition est à Lormont dans la banlieue bordelaise, c'est dans cet espace que seront affectés les nouvelles recrues avec comme mission produire et envoyer des t-shirts en flux tendu pour limiter la surproduction et offrir un produit de belle qualité. En 5 années d'existence, Monsieur T-Shirt a su séduire plus d’1 millions de clients via son site internet et également grâce à sa boutique bordelaise de la rue Sainte Catherine.

Rencontre avec Arnaud Péré, le co-fondateur de Monsieur T-Shirt

France Bleu Gironde : une présentation de votre société ?

Arnaud Péré : Monsieur T-Shirt est une start-up bordelaise montée il y a 5 ans, spécialisée dans la vente en ligne de tee-shirts imprimés et décalé,s qui s’apprête à recruter 15 personnes pour rejoindre les équipes de production à Lormont.

Quels sont les métiers proposés ?

Ce sont des métiers manuels dont la formation est réalisée par nos soins à Lormont. C'est de l'impression de tee-shirts, de la broderie et du conditionnement de produits. Ce sont des métiers où il n'est pas nécessaire d'avoir une formation initiale.

Quel type de contrats pour ces emplois ?

Dans un premier temps c'est un CDD avec des contrats de 1 à 2 mois pour 35 ou 24 heures par semaine avec possibilité de faire des heures supplémentaires. Les personnes ayant réussi le mieux ces premiers contrats se verront proposer un second. Si cela continue à bien se passer un CDI peut-être envisagé.

Quelle rémunération ?

Tous les salariés sont payés au S.M.I.C avec la possibilité de faire des heures supplémentaires qui sont majorées. Ils bénéficient également d'une mutuelle d'entreprise et de tickets restaurants.

Des évolutions possible par la suite ?

Chez Monsieur T-Shirt toutes les personnes qui ont évolué sont des salariés qui sont rentrés il y a quelques mois ou quelques années dans la start-up. C'est ce que l'on met en avant, c'est tout au mérite.