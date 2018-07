La préfecture de Haute-Savoie a décidé de restreindre temporairement l'accès au sommet du Mont-Blanc par l'itinéraire de l'aiguille du Goûter, compte tenu des risques engendrés par la surfréquentation du secteur et du refuge du même nom.

Haute-Savoie, France

Dans un communiqué adressé à la presse vendredi matin, la préfecture de Haute-Savoie dit vouloir "tirer les conséquences du dépassement récurrent et significatif de la capacité d’accueil du refuge du Goûter". Répondant au coup de gueule du maire de Saint-Gervais qui dénonçait jeudi soir la surfréquentation du Mont-Blanc, Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie dit tenir compte "des risques graves d’atteinte à l’ordre public induits par cette surfréquentation (sécurité, salubrité et tranquillité publiques)".

Un arrêté qui restreint l'accès au sommet du Mont-Blanc pour huit jours

Le préfet a pris vendredi matin un arrêté préfectoral "portant restriction temporaire d’accès au sommet du Mont-Blanc par l’itinéraire de l’aiguille du Goûter, du dôme du Goûter et de l’arête des Bosses". À compter du samedi 14 juillet 2018 et pour une durée de huit jours, précise le communiqué, l’accès au sommet du Mont-Blanc via cet itinéraire, au-delà du Glacier de Tête-Rousse, n’est autorisé qu’aux seules personnes justifiant d’une réservation au refuge du Goûter, pour s’assurer qu’ils disposent bien d’une solution d’hébergement nocturne dûment identifiée sur l’itinéraire.