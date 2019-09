En pleine ascension du Mont Blanc avec son enfant, un Russe stoppé à 2400 mètres d'altitude

Un Russe d'une quarantaine d'années et son fils ont été prié de faire demi-tour, dimanche 9 septembre, alors qu'ils tentaient de gravir le Mont-Blanc. Les conditions étaient mauvaises et leur équipement, insuffisant.

Haute-Savoie, France

Une anecdote de plus au Mont-Blanc. Comme dans une série à la télévision, à chaque semaine son épisode. Alors qu'il y a quelques jours, un Britannique tentait de monter au haut du Mont-Blanc avec son rameur, ce dimanche, un Russe a lui aussi été stoppé dans son élan. Il voulait réaliser l'expédition, accompagné de son fils âgé d'une dizaine d'années. C'est un membre de la brigade blanche qui l'a obligé à faire demi tour, à 2400 mètres d'altitude.

Le Mont Blanc est devenu un jouet"

Un drame a probablement été évité alors que les conditions étaient mauvaises, dues notamment aux premières chutes de neige. Peu équipés, les deux touristes n'avaient également pas de réservation pour loger dans un des refuges.

Le maire de Saint-Gervais n'en peut plus

De quoi mettre une nouvelle fois en colère Jean-Marc Peillex, le maire de Saint Gervais, en Haute-Savoie, qui lutte pour préserver cet espace naturel et assurer la sécurité des alpinistes. "C'est de l'inconscience pur". La semaine dernière, l'élu s'est adressé dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, lui demandant d'agir alors que des incidents et anecdotes surprenantes se multiplient depuis plusieurs mois.

Les "incidents" s'enchaînent depuis plusieurs mois

Un guide a par exemple tenté de gravir le Mont Blanc pieds nus, des touristes suisses sont eux montés avec un jacuzzi gonflable et un Allemand a voulu faire l'expédition avec son chien. "Trop c'est trop, le Mont-Blanc est devenu un jouet pour ces personnes" déplore Jean-Marc Peillex. Le maire s'inquiète : "On ne sait plus quoi faire. Que va-t-on laisser aux générations futures comme milieu naturel et comme principe de respect ?"

L'élu s'attend désormais à découvrir n'importe quel type de situation en haut du sommet et il l'affirme : "au Mont Blanc, c'est devenu la chienlit."