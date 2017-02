Mont-de-Marsan : 26 logements HLM intégrés dans le quartier résidentiel du Bourg Neuf

Dans deux ans, 26 logements HLM seront créés rue Pasteur à Mont-de-Marsan sur l'ancien site des services vétérinaires du département. L'Etat vend les lieux en dessous du prix du marché. Objectif : mixité sociale. Mais les habitants sont-ils d'accord ?

C'est un envoyé du gouvernement qui est venu marquer le coup. Thierry Repentin était dans le quartier du Bourg Neuf de Mont-de-Marsan (landes) hier mardi pour sceller la vente de l'ancien site des services vétérinaires du département à l'office HLM XL Habitat fermés depuis trois ans, près de l'école primaire du Bourg Neuf.

Les anciens services vétérinaires revendus par l'Etat en dessous du prix du marché

Le délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat confirme que l'Etat a vendu la maison de plus de 200 m2 et le terrain attenant de 3 000m2 à un prix 22% inférieur au prix du marché (230 000 euros au lieu des 300 000 estimés). Objectif : que XL Habitat puisse acquérir les lieux et construire les 26 logements HLM en prévision pour 2019. En 2016 l'Etat avait ainsi vendu à des bailleurs sociaux une centaine de ses propriétés ou terrains inutilisés en France.

C'est la première vente du genre dans les Landes.

Objectif : favoriser la mixité sociale en installant ces logements HLM dans des quartiers résidentiels.

Objectif mixité sociale

Ces logements montois sont la suite de la réhabilitation du quartier du Peyrouat. Après la démolition de 300 logements depuis 2008, seulement un tiers sont reconstruits sur place dans le quartier populaire (90 exactement), les autres étant répartis dans la ville.

Reste encore à le faire accepter aux habitants, comme nous avons pu le constater sur place.

"Moi j'appelle ça des cas sociaux"-Reportage Nelly Assénat

Je suis d'accord pour qu'il y ait des logements sociaux... mais pas ici—Un voisin

"Je suis d'accord pour qu'il y ait des logements sociaux... mais pas ici", avoue Bernard, un voisin tout proche des futurs logements. En face de chez lui Jacky "demande à voir", lui qui a remarqué que depuis que d'autres logements sociaux se sont installés à proximité "il y a beaucoup d'incivilités".

Il n'y a pas de quartier réservé à des propriétaires qui gagnent plus de 6 000 euros par mois et des quartiers réservés à des locataires de HLM—Thierry Repentin, délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat

"Est-ce qu'il y a des quartiers réservés à des familles à + de 6000 euros/mois ?"

Thierry Repentin, délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat © Radio France - Nelly Assénat

Ce sont des propos que Thierry Repentin ne veut pas entendre : "Nos concitoyens sont parfois égoïstes, alors même que ces mêmes concitoyens viennent parfois voir le maire pour demander un logement pour leur fille, pour eux... Est-ce qu'il y a des quartiers qui sont réservés à des propriétaires ? NON, dans notre république on a le droit d'habiter partout".

Il rappelle que 70% des Français peuvent prétendre à l'obtention d'un logement social.

Des logements sociaux qui respectent l'architecture locale

Pour faire accepter l'arrivée de 26 nouvelles familles, les nouveaux logements resteront discrets : la façade de la maison est conservée. Deux logements T5 y seront aménagés à l'intérieur. Les 24 autres logements seront situés à l'arrière, dans des bâtiments neufs qui ne dépasseront pas deux étages pour respecter l'architecture locale.

Dans les Landes il y a six villes soumises au 20% minimum de logements sociaux (Loi SRU). Seulement Dax et saint-Vincent de Tyrosse remplissent de justesse le quota. Mont-de-Marsan (16% de logements sociaux), St Paul-les-Dax, St-Pierre du Mont, St Martin-de-Seignanx sont encore en dessous du seuil minimum.