Mont-de-Marsan : au coeur d'une réunion des Alcooliques Anonymes

Dans les Landes, les Alcooliques Anonymes peuvent se réunir à Dax, à Mont de Marsan, Parentis et à Tartas. Une fois par semaine. Wassilla Guittoune s'est rendue à une 1re réunion.

Chaque samedi, que soit un jour férié, que ce soit pendant les vacances, les Alcooliques Anonymes de Mont-de-Marsan se donnent rendez-vous à 17h30 : "les alcooliques ne vont pas arrêter de boire le jour de Noël, ne vont pas arrêter de boire l’été, il faut que notre porte leur soit ouverte" explique Maryline, qui préside l’association montoise.

Comme tous les samedis, la dizaine de membres s’installent autour de tables disposées en carré. Sur ces tables sont placés des bonbons. Les membres des Alcooliques Anonymes expliquent qu’il y a des bonbons dans toutes les réunions de tous les pays : "Dans le livre Vivre sans alcool, il est conseillé de se faire plaisir en mangeant du sucre car l’alcool crée un vide, un manque lorsqu’on arrête d’en consommer" résume Maryline.

Chacun va ensuite raconter sa journée. Un thème est ensuite déterminé et les membres vont donner leur sentiment sur ce thème : "hier, aujourd’hui, demain" ou encore "le rétablissement". Pas de place au débat, chacun prend la parole tour à tour sans être interrompu. La réunion dure 1h30.

La "thérapie café"

Vient ensuite le moment du café : "la thérapie café". "C’est un moment très important" soulignent Louis et Christian, deux des membres, car ici "on répond à toutes les questions que les nouveaux peuvent se poser, s’il y a quelque chose qui nous a interpellé pendant la réunion, on va en parler". Ici ils viennent trouver le soutien qu’ils ne peuvent pas trouver auprès de leur famille, de leurs amis ou de leur médecin.

Le mot Dieu est largement utilisé lors des réunions : il y a une prière de la sérénité. Les alcooliques anonymes suivent 12 étapes pour arrêter l’alcool, la première étant "d’admettre que nous étions impuissants devant l’alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie", la deuxième étant de croire "qu’une puissance supérieure pourrait rendre la raison", la troisième "de décider de confier notre volonté et nos vies au soin de Dieu tel que nous le concevons".

Dieu est omniprésent à tel point que Louis, l’un des membres, explique qu’il était très effrayé à sa première réunion : "J’étais fâché avec Dieu, et je me suis dit que j’étais tombé dans une secte". Maryline poursuit : "C’est Dieu tel que nous le concevons, Dieu peut représenter par exemple la force du groupe." "Il n’y a pas de place pour la religion ici".

