Mont-de-Marsan, France

Ils ne digèrent toujours pas la limitation de vitesse sur certaines routes à 80 km/h. La mesure doit entrer en vigueur le 1er juillet, mais les Motards en colère des Landes continuent de se faire entendre. Ce samedi, ils se sont rassemblées à Mont-de-Marsan pour une nouvelle action, alors que Christophe Castaner, le Secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et délégué général de La République en Marche, était en ville.

Deux cents manifestants

Les motards se sont d'abord rassemblés place des Arènes à 10 heures. Ils ont été rejoints par les militants du collectif Colère 40 qui dénoncent également cette limitation à 80 km/h mais également la baisse du pouvoir d'achat. Ensemble, les quelques 200 manifestants se sont rendus sur la place Saint-Roch où se tenait le marché. Sur place, Christophe Castaner arpentait les allées, à la rencontre des habitants et des commerçants.

Christophe Castaner visite le marché de la place Saint-Roch à Mont-de-Marsan © Radio France - Hajera Mohammad

Dans un premier temps, les manifestants ont réclamé au Secrétaire d'Etat une entrevue sur la place Saint-Roch. Finalement le face-à-face aura lieu dans la mairie de Mont-de-Marsan. Une délégation des Motards en colère et une autre de Colère 40 ont été reçus pendant une bonne heure. À la sortie de la réunion, Stéphane, coordinateur de la Fédération des Motards dans les Landes annonce une petite avancée : "Nous avons longuement discuté avec lui, il a écouté nos revendications et va les faire remonter", explique-t-il.

Les Motards en colère manifestent à Mont-de-Marsan, le 3 mars 2018 © Radio France - Hajera Mohammad

Une limitation à 80 km/h au cas par cas ?

Pas question de revenir sur la limitation à 80 km/h pour Christophe Castaner, mais il n’exclurait pas des aménagements au cas par cas, selon le représentant des Motards. "Nous demandons une différenciation selon l'état et les caractéristiques des routes. _Les routes larges, sans séparateur central et où il n'y a pas d'enjeu de sécurité, pourraient rester à 90 km/h. Et des routes plus étroites, comme celles de Chalosse, seraient à 80 km/h_, ce qui est déjà souvent le cas chez nous", explique Stéphane.

Il prévient : si Christophe Castaner ne fait pas remonter ces revendications à Paris comme promis, de nouvelles actions de mobilisation seront organisées. D'ailleurs, dès la fin de l'entretien à la mairie, les motards sont allés manifester sur la rocade de Mont-de-Marsan.

Christophe Castaner lui, a poursuivi la journée au théâtre de Mont-de-Marsan pour participer à un débat sur "les enjeux européens", avant les élections européennes de l'année prochaine.

Plus tôt, lors de sa visite sur le marché Saint-Roch, le Secrétaire d'État a aussi répondu à des retraités qui l'ont interpellé sur la hausse de la CSG et la baisse de leur pouvoir d'achat. Une manifestation nationale pour la défense des retraites est d'ailleurs annoncée le 15 mars prochain.