Mont-de-Marsan : collecte de boîtes de Noël pour les plus démunis

C'est une initiative qui existe déjà depuis plusieurs années dans certaines villes françaises et qui vient d'être lancée à Mont-de-Marsan (Landes) : préparer une boîte-cadeau pour les fêtes de fin d'année, qui sera offerte à une personne sans-abri ou en grande précarité.

Tous les particuliers qui le souhaitent peuvent y participer. Le principe est simple, il faut glisser 5 petits cadeaux dans une boîte à chaussures. Les promoteurs de cette initiative précisent qu'il doit s'agir d'un vêtement chaud (chaussettes, gants, écharpe, bonnet, etc.), d'une gourmandise (chocolats, bonbons, gâteaux, etc.), d'un produit culturel (livre, magazine, jeu de cartes, etc.), d'un produit d'hygiène neuf (dentifrice avec une brosse à dents, gel douche, savon, shampoing, etc.) et d'un message personnalisé (carte de Noël, dessin d'enfant, etc.).

Les boîtes à chaussures, une fois emballées, par exemple avec du papier cadeau, doivent ensuite être déposées chez l'un des commerçants partenaires. Huit se trouvent à Mont-de-Marsan et deux à Saint-Pierre-du-Mont :

La Part des colibris, 3 rue du Maréchal Bosquet à Mont-de-Marsan

Ludiklandes, 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan

La Brûlerie montoise, 1 rue du IV septembre à Mont-de-Marsan

La Chocolaterie-Pâtisserie Daubos, 1 place de l’Abbé Bordes à Mont-de-Marsan

La Presse du Peyrouat, avenue du Colonnel Rozanoff à Mont-de-Marsan

La Boulangerie Philot, 1514 avenue de Villeneuve à Mont-de-Marsan

La Boulangerie Suiffet, 392 avenue Maréchal Foch à Mont-de-Marsan

L’Imprimerie LJ Print, 1144 avenue Eloi Ducom à Mont-de-Marsan

La Boucherie de la Moustey, avenue de la Moustey à Saint-Pierre-du-Mont

Histoire de Fleurs, 65 avenue Camille Brettes à Saint-Pierre-du-Mont

Les boîtes doivent être déposées dans les boutiques au plus tard le 22 décembre. Elles seront ensuite remises à des associations caritatives -le Secours populaire et le Panier Montois - qui les distribueront à des personnes en grande précarité.