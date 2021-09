Mont-de-Marsan : comment s'organise la manifestation des chasseurs ce samedi?

Ils dénoncent une "persécution systématique" et n'entendent pas abandonner leurs traditions, notamment la chasse traditionnelle d'oiseaux avec filets et cages. Début août, le Conseil d'Etat a interdit d'utiliser des filets (pantes, tenderies) ou des cages (matoles) pour attraper vanneaux huppés, pluviers dorés, alouettes des champs, grives et merles noirs.

La Fédération Nationale des Chasseurs a donc lancé un appel à manifester partout en France. A Mont-de-Marsan, la fédération départementale des chasseurs des Landes (FDC40) organise le rassemblement. Elle espère une "mobilisation maximale dans un esprit populaire et respectueux", tout en voulant montrer sa "détermination sans failles".

Le défilé est prévu de 10h à 14h30

Dans un communiqué, la fédération départementale des chasseurs des Landes détaille le déroulé de la manifestation montoise : les manifestants sont attendus à partir de 9h, place des arènes, pour un départ du cortège à 10h.

Vers midi, plusieurs personnes prendront la parole : Hervé Bouyrie, président de l’Association des Maires des Landes, Bruno Meunier et Serge Castéran, présidents des Fédérations de Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie, Dominique Graciet, président d’Esprit du Sud 40, et enfin Jean-Luc Dufau, pice-Président de la FDC 40.

Le rassemblement doit s'achever aux alentours de 14h30, après 4km dans Mont-de-Marsan.

Le parcours de la manifestation dans Mont-de-Marsan - Capture d'écran

Pas de vente d'alcool ni de gilets jaunes

Pour cet évènement, la FDC 40 prévoit un nombre conséquent de participants : "entre 160 et 200 bus" sont prévus, et concernant les voitures, la fédération estime que "1.000 semble être un chiffre minimum". Pour ces dernières, l'organisateur met à disposition 3 parkings : celui de Brico-Leclerc, du GIFI, ainsi que le parking du stade Guy Boniface. Les automobilistes qui se gareront sur ces lieux excentrés pourront bénéficier de navettes, qui passeront toutes les 15 minutes dès 8h le matin.

La FDC 40 demande aux manifestants de ne pas venir avec un gilet jaune, ni pancarte vulgaire ou insultante. Les engins incendiaires sont également proscrits. La fédération demande par ailleurs aux chasseurs d'éviter les "tenues caricaturales type treillis camouflages", et souhaite qu'ils se montrent "exemplaires sur la propreté des lieux". Suite à un arrêté préfectoral, la vente d'alcool sera interdite.

Enfin, le masque est obligatoire.