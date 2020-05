Mont-de-Marsan : des croissants aux dons financiers, l'élan de solidarité envers l'hôpital

La crise sanitaire du Covid-19 aura été marquée par la solidarité. Une solidarité qui s’est organisée dans toutes les strates de la société, mais qui est particulièrement impressionnante envers les hôpitaux et le personnel soignant.

Près de deux mois après le début de la crise, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a fait le bilan des dons reçus. Et ce qui surprend, c’est l'ampleur et la diversité de ces dons.

"Il y en a eu tellement qu’il serait impossible de tout lister", prévient Cédric Dubois, le chargé de communication de l’hôpital. Il y a eu des dons d’entreprises et de commerces landais, d’associations, mais aussi de particuliers.

Certains ont d'ailleurs souhaité rester anonymes, comme cet homme qui s’est rendu dans une boulangerie montoise, qui a acheté une centaine de croissants, et qui a demandé à la boulangerie de les livrer à l’hôpital. Côté nourriture, entre les plats préparés par des restaurateurs et ceux par des sportifs, il y en a eu pour tous les goûts. Récemment, la communauté musulmane de Mont-de-Marsan a également cuisiné un couscous géant pour les soignants.

Plus de 1600 euros récoltés en ligne

Les petites attentions n’ont pas manqué non plus. L’hôpital a reçu des bouquets de fleurs, de la crème pour les mains, des produits de beauté et de la solution hydro-alcoolique. Et pour Pâques, certains généreux donateurs ont même pensé à envoyer des chocolats et du foie gras.

L’hôpital a également pu compter sur des collectifs pour tout ce qui est matériel professionnel. Des couturières ont réalisé près de 300 blouses en tissu. Des "makers", ces personnes qui font de l’impression 3D, ont aussi créé pour l’hôpital des supports de visières de protection.

Enfin, il a eu les dons financiers à travers la création d’une cagnotte en ligne. Plus de 1600 euros ont été récoltés, ce qui a permis de financer les premières tablettes numériques pour que les patients puissent communiquer avec leurs proches.