Mont-de-Marsan : deux familles de réfugiés à la rue, les associations appellent à la solidarité des Landais

Patricia et Marie-Denise ont fui la guerre, l'excision et les viols. Elles vivent à Mont-de-Marsan depuis 3 ans, leurs enfants y sont scolarisés.

Ce sont deux mamans seules, qui vivent avec leurs cinq enfants à Mont-de-Marsan (Landes) depuis trois ans. L'une est originaire de Centrafrique, l'autre de République démocratique du Congo. Leur demande d'asile a été déboutée, elles se retrouvent à la rue, interdites de travailler et d'avoir un hébergement. Les enfants, scolarisés dans les Landes, suivent un parcours exemplaire. Le Réseau éducation sans frontières, qui regroupe plusieurs associations de défense des droits humains et des migrants, appelle les Landais à se mobiliser pour eux comme ils le font pour les réfugiés ukrainiens.

"On ne veut surtout pas mettre en concurrence les réfugiés ukrainiens et les autres, précise Valérie El Bakkali, membre du réseau. Je pense que les Landais sont solidaires, mais ils ne sont peut-être pas au courant que des enfants, qui fréquentent les mêmes écoles que les petits montois, se retrouvent à la rue".

Elles veulent offrir une scolarité et un avenir à leurs enfants

Ils fuient pourtant parfois le même ennemi. Marie-Denise, par exemple, a quitté la Centrafrique pour échapper aux milices Wagner, ces milices russes qui ont tué sa mère et brûlé sa maison. Elle a aussi voulu préserver ses filles de l'excision. Patricia, elle, a été emprisonnée et violée en République démocratique du Congo parce qu'elle fréquentait une église catholique. Elles ne demandent qu'à offrir une scolarité et un avenir à leurs enfants. "Je souhaite travailler, martèle Patricia. Pour payer une maison, subvenir aux besoins de mes enfants... Je veux contribuer, payer des impôts !"

Les enfants suivent une scolarité exemplaire au lycée et collège Duruy, à l'école Peyrouat de Mont-de-Marsan, ou au lycée professionnel d'Aire-sur-l'Adour. Karima, 7 ans, se "sent bien à l'école et y compris à la maison", raconte-t-elle après s'être bouché les oreilles pendant que sa mère racontait les atrocités commises par les milices Wagner en Centrafrique. Nour est déléguée de sa classe de 4e et voudrait être "scientifique en biologie cellulaire et sous-marine". Arafat, élève de Terminale, espère juste pouvoir continuer son année scolaire sans penser quotidiennement au fait qu'elle peut se retrouver à la rue d'un jour à l'autre. "On ne peut pas retourner au pays, il y a la guerre et on ne pourrait pas aller à l'école".

30 000 signatures à la pétition lancée l'année dernière

L'année dernière, une pétition lancée par les camarades de classe de Maria, la fille de 16 ans de Patricia, pour demander à la Préfecture de régulariser leur situation, a recueilli près de 30 000 signatures. Mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui tous espèrent que la nouvelle préfète leur accordera un titre de séjour.