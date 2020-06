PHOTOS - Mont-de-Marsan : environ 150 personnes rassemblées pour dénoncer les violences policières

Environ 150 personnes - 120 selon la police, 200 selon les organisateurs - se sont rassemblées ce vendredi à 18 heures sur la place de la mairie à Mont-de-Marsan pour dénoncer les violences policières. Un rassemblement à l'appel de trois associations : le MRAP, le Mouvement de la paix et Amnesty international. Au sol, du scotch avait été collé pour inciter les manifestants à respecter les distances physiques afin d'éviter la propagation du coronavirus.

Les manifestants rassemblés sur la place de la mairie ce vendredi. © Radio France - Justine Hagard

À l'origine de cette mobilisation : la mort de George Floyd, un noir-américain de 46 ans décédé lors d'une interpellation par la police à Minneapolis, aux États-Unis, le 25 mai dernier.

La présidente du MRAP Landes, Valérie El Bakkali, a d'abord diffusé un enregistrement audio de George Floyd avant son décès, avec ces derniers mots : "I can't breathe" ("Je ne peux plus respirer"). "Huit minutes d'agonie", a-t-elle ensuite rappelé, c'est le nombre de minutes pendant lesquelles le policier a maintenu son genou contre la nuque de George Floyd.

Valérie El Bakkali a ainsi clamé sa solidarité "avec ceux qui, aux États-Unis, se mobilisent nombreux contre le racisme omniprésent dans la police de ce pays". En effet, ces derniers jours, des manifestations ont éclaté dans tous les États américains, mais aussi partout dans le monde, et notamment à Paris ce mardi.

Certains manifestants portent des masques accompagnés d'un morceau de scotch "I can't breathe". © Radio France - Justine Hagard

La présidente du MRAP a ensuite tenu à aborder la situation en France. Si pour elle, "l'histoire de la France n'est pas celle des États-Unis", Valérie El Bakkli constate cependant que "notre pays est lui aussi héritier d'une histoire parfois tragique".

Elle dénonce les "brutalités et les humiliations commises lors des contrôles policiers", mais aussi les "contrôles au faciès systémiques" et le "laxisme coupable de la hiérarchie". "Une justice et une enquête totalement indépendantes du pouvoir politique devraient permettre de réexaminer la mort tragique d'Adama Traoré, afin que justice soit rendue", a-t-elle ajouté, en référence au jeune homme noir mort il y a quatre ans dans la caserne de Persan, deux heures après son arrestation à Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise).

Une banderole accrochée sur les murs de la mairie. © Radio France - Justine Hagard

La présidente du MRAP a terminé son discours en demandant "la réconciliation entre la police et les populations ciblées", mais une réconciliation qui, selon elle, doit passer par "la sanction du racisme dans une institution qui devrait être un exemple".

Valérie El Bakkali, présidente du MRAP Landes. © Radio France - Justine Hagard

Parmi les manifestants, des adhérents des différentes associations présentes, mais aussi des citoyens qui souhaitaient exprimer leur solidarité avec le mouvement. Dans la foule, une femme, pancarte autour du cou, admet qu'elle est dans une position compliquée. Son fils de 20 ans est policier. "Je comprends les difficultés de son métier, eux aussi vivent la violence. Mais on voit des images qui sont impardonnables. Mon fils le comprend, et il le vit très mal, parce que lui-même est dans un grand dilemme. Il est seul face à une hiérarchie, et c'est très difficile."

Militante contre les violences policières, son fils est policier. Elle témoigne. Copier

La pancarte d'un manifestant. © Radio France - Justine Hagard