Mont-de-Marsan : et si le marché des Arènes s'installait place Saint-Roch ?

Mont-de-Marsan, France

Déplacer le marché aux vêtements des arènes sur la place Saint-Roch : la mairie trouve l'idée séduisante. "L'idée c'est, à chaque fois qu'on le peut, de recentrer sur le cœur de ville les animations" explique le maire Charles Dayot. C'est pourquoi il propose un recentrage de ce marché sur le centre ville, "pourquoi pas la place Saint-Roch, voire ailleurs... mais pour l'instant c'est la place Saint-Roch qui tient la corde" développe Charles Dayot.

Pour l'édile, l'initiative permettrait à la fois de redynamiser le centre-ville, et même de libérer l'espace pour les places de parking gratuites près des arènes. "Tout le monde doit être gagnant à la fin" insiste Charles Dayot, qui explique s'appuyer sur les dernières consultations des habitants, commerçants et acteurs de la ville réalisées ces derniers mois. Contactés, les représentants de l'UCAM - l'association des commerçants montois - par exemple disent saluer l’initiative, comme tout ce qui permet d'animer le centre-ville.

Pour Jacky Barbe, le président des commerçants non sédentaires des Landes et des Pyrénées Atlantiques, ce n'est pas a priori une bonne idée. "On ne sait pas si ce sera un marché de journée, ou de matinée", expose-t-il, "et _on nous a dit que tout le monde ne pourra pas y aller, puisqu'on ne peut pas avoir place Saint-Roch des camions de plus de 3,5 tonnes_. Vous pensez bien qu'un commerçant ne peut pas mettre 50 ou 60 000 euros dans un véhicule pour faire un marché dans la semaine ! Ce n'est pas possible."

"Pas de panique, rien n'est acté" lui répond le maire Charles Dayot, qui assure que tout se fera en concertation avec les différents acteurs. Il souhaite une prise de décision avant l'été, pour un éventuel déplacement du marché à la fin de l'année. Une réunion a lieu ce mardi à 16 heures 30 à la mairie de Mont-de-Marsan, avec les différents acteurs concernés par le projet.