Mont de Marsan : il y aura bien une deuxième édition de la grande foire à la brocante

La deuxième édition de la grande foire à la brocante de Mont de Marsan aura lieu pour le long de week-end de la Pentecôte : le samedi 30 mai, le dimanche 31 et le lundi 1er juin 2020. Trois jours de chine au lieu de deux. Autre nouveauté : l'espace de vente et le nombre d'exposants vont augmenter.

Les organisateurs de la grande foire à la brocante de Mont de Marsan, Koyna et Fabrice Milhares, à la tête de la société Orfo-pub espèrent réunir entre 200 et 250 exposants pour la deuxième édition

Mont-de-Marsan, France

C'est désormais officiel : le maire de Mont de Marsan, Charles Dayot, a demandé à la société landaise Orfo-pub d'organiser la deuxième édition de la grande foire à la brocante de la ville. Elle aura donc lieu pendant les trois jours du week-end de Pentecôte : le samedi 30 mai, le dimanche 31 mai et le lundi 1er juin 2020.

Les chineurs auront donc droit à trois jours de chine pour cette deuxième édition au lieu de deux. Les organisateurs Koyna et Fabrice Milhares, qui dirigent la société Orfo-pub, annoncent que l'espace de vente va augmenter de 25 à 30%. Ils prévoient d'installer des exposants dans des chapiteaux, sur la place Saint-Roch. Ils comptent également investir complètement la rue du 4 septembre, c'est la célèbre rue de la soif pendant la Madeleine.

Avec l'extension de l'espace de vente, on devrait passer de 180 brocanteurs et antiquaires présents lors de la première édition de la grande foire à la brocante de Mont-de-Marsan, à 200 voire 250. Les organisateurs sont confiants car le bouche à oreille fonctionne bien. Des marchand de meubles et d'objets anciens ont déjà contacté la société Orfo-pub pour s'inscrire.

Le maire de Mont de Marsan a souhaité rééditer la grande foire à la brocante devant le succès de la première édition explique l'organisateur Fabrice Milhares Copier

Entrée gratuite maintenue

Avec ses 10 000 à 15 000 visiteurs pour sa première édition, la grande foire à la brocante de Mont de Marsan est déjà le deuxième plus gros événement du genre dans les Landes derrière la fête des brocs de Port-de-Lanne qui attire 50 000 visiteurs sur deux jours.

L'entrée à la deuxième édition de la grande foire à la brocante de Mont de Marsan restera gratuite.

Les brocanteurs ou antiquaires intéressés pour participer à la deuxième grande foire à la brocante de Mont de Marsan peuvent se renseigner sur la page Facebook d'Orfo-pub.