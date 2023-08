Mont-de-Marsan : l'association Matous Landes lance un appel aux dons de bouteilles en plastique

C'est une très belle action pour l'environnement et ... pour la cause animale ! Plutôt que mettre vos bouteilles plastiques à la poubelle jaune, donnez-les aux matous ! L'association Matous Landes basée à Mont-de-Marsan (Landes) lance sur les réseaux sociaux un appel aux dons pour financer ses besoins de litière. En pleine période de naissances des chatons, les besoins sont importants, une quarantaine de litres de litière par jour. "Qui dit chatons dit beaucoup de pipis, de cacas et donc de litière " rappelle Mireille Frédière, de l'association**. Actuellement, entre 15 et 20 petits chats sont pris en charge** !

C'est l'un des bénévoles qui a repéré ce "bon plan", en allant acheter comme à son habitude les fournitures pour l'association au Leclerc de Mont-de-Marsan. Il est en effet possible de convertir des bouteilles en bons d'achats. La denrée est précieuses pour l'association. Sur son dernier achat par exemple, "sur dix paquets de litières, les bouteilles ont permis d'en avoir trois gratuits ! " explique Mireille Frédière. "Ce n'est pas grand chose, mais une petite bouteille c'est 0,04 € pour les deux litres, mais 0,04 € plus 0,04 € au bout d'un certain moment cela nous aide bien" ajoute-t-elle.

Comment aider l'association ?

Si vous voulez aider l'association, voilà le mode d'emploi, c'est très simple !

Quelles sont les bouteilles autorisées : toutes les bouteilles en plastiques transparentes, sauf les bouteilles contenant de l'huile ou un corps gras. Il ne faut pas de bouteilles en plastiques colorées.

où et quand les déposer : il faut déposer les bouteilles à la permanence de l'association au 954 chemin de Thore à Mont de Marsan. On peut les déposer près ou derrière le portail, précise Mireille Frédière.