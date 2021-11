Mont-de-Marsan : l'îlot Laulom, entre les Arènes et le centre-ville, bientôt végétalisé

La mairie de Mont-de-Marsan vient de racheter l'îlot Laulom, situé entre les Arènes et la place Pancaut. Le projet : créer un nouveau passage, accessible et végétalisé, pour les habitants. Et les Montois peuvent d'ailleurs donner leur avis et leurs idées pour transformer cet endroit.

L'îlot Laulom, situé entre les Arènes et la place Pancaut, va bientôt être réaménagé. Ces 7.000 mètres carrés qui appartenaient à un propriétaire privé et qui abritent pour le moment des garages et des hangars, viennent d'être rachetés par la mairie de Mont-de-Marsan. Le projet final n'est pas encore décidé mais une chose est sûre : la zone sera végétalisée. Après une étude faite par Smart Green, il est ressorti qu"il manquait un espace végétalisé, un îlot de fraicheur dans le sud du centre-ville, entre la mairie et la gare", explique le maire Charles Dayot.

Il n'y aura pas trois bonsais qui se battent en duel - Charles Dayot, le maire de Mont-de-Marsan

Un futur parc ?

L'îlot Laulom pourrait donc devenir un parc, un lieu de promenade pour les Montois, avec des bancs, des jeux pour enfants ou encore des animations. L'idée est de "faire cohabiter plusieurs pratiques", ajoute le maire, "peut-être qu'il peut y avoir une pratique de loisirs, de jeux ou encore un théâtre de verdure". Quoi qu'il arrive, le "végétal aura sa place, c'est important", assure le maire Charles Dayot, "si c'est juste pour se donner bonne conscience avec 5 mètres carrés d'herbe, ça ne va pas le faire". Il promet donc que "ce ne sera pas trois bonsaïs qui se battent en duel".

Les habitants peuvent donner leur avis

Si le projet reste un peu flou pour le moment, c'est parce que les Montois sont appelés à donner leur avis et leurs idées. Une visite des lieux a été organisée le samedi 27 novembre et un questionnaire a alors été distribué. Ce questionnaire sera également disponible en mairie et prochainement en ligne, pour que les Montois puissent participer jusqu'à la fin du mois de décembre. En tout cas, les visiteurs du samedi se rejoignent sur une chose : il faudra du vert et des arbres à cet endroit.

"Ce serait une belle trouée verte, végétalisée, avec des arbres, à la place de ces bâtiments qui sont une verrue dans le paysage", affirme Vincent qui imagine déjà la suite : "on sort du cinéma, on va se promener et on est vite dans le centre-ville". Joëlle, son épouse, le rejoint : "C'est vrai que ce côté-là de Mont-de-Marsan est un peu moins vert, il n'y a pas de parc donc pour moi, ça va vraiment amener un plus".