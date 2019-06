Mont-de-Marsan : la seconde vie des Nouvelles Galeries

Onze ans après la fermeture des Nouvelles Galeries à Mont-de-Marsan, la ville est désormais propriétaire. L'acte authentique d'acquisition a été signé, ce samedi matin par le maire, Charles Dayot, et Me Patrick Bolzer, représentant le vendeur.

Mont-de-Marsan, France

C'est tout un symbole, celui du rachat des Nouvelles Galeries. Les murs du magasin, fermé depuis mars 2008, sont désormais propriété de la ville de Mont-de-Marsan. Le maire, Charles Dayot, et le gérant-représentant des Sociétés Darrieux-Foraste et Cie et d'exploitation des Etablissements Darrieux-Foraste, Maître Patrick Bolzer, ont signé ce samedi matin, en mairie, l'acte authentique d'acquisition.

La Ville est désormais propriétaire du grand bâtiment des Nouvelles Galeries, de la maison de maître à l'arrière, de la maison du cocher, qui jouxte l'arrière de la mairie, mais aussi du dépôt Cazaillas, situé à côté de la Régie des Eaux. Montant de la transaction : 1.270.000 euros.

La signature de l'acte authentique d'acquisition des Nouvelles Galeries entre le maire de Mont-de-Marsan et Me Patrick Bozler, représentant le vendeur - © Ville de Mont-de-Marsan

Un appel à projets et une consultation

Maintenant, que la Ville a la pleine jouissance du bien, elle pour avancer sur la réhabilitation de tout cet îlot en plein centre-ville. Il faut trouver des investisseurs. Un appel à projets a été lancé au niveau national, relayé par les ministères de la Cohésion des Territoires et de la Culture, dans le cadre du concours "Réinventons nos cœurs de ville", où 55 communes ont été retenues. Les Nouvelles Galeries font partie d'un catalogue national destinés aux investisseurs. Il ne s'agit pas de travailler uniquement sur de la réhabilitation, mais d'avoir une réflexion urbanistique globale.

Un premier tri sera fait à la fin d'année, les porteurs de projets retenus auront ensuite jusqu'en juin 2020 pour finaliser leur dossier. Il faudra donc encore attendre un an, juin 2020, pour savoir ce qu'il y aura dans les différents bâtiments.

Parallèlement à l'appel à projets, la mairie a décidé de lancer une consultation citoyenne pour demander l'avis aux Montois. Un questionnaire sera mis en ligne en début de semaine prochaine pour savoir ce que vous aimeriez y trouver. Ce questionnaire est aussi disponible en version papier dans le dernier numéro du magazine communautaire sorti il y a quelques jours, et une urne pour déposer votre questionnaire rempli, mise à disposition dans le hall de la mairie de Mont-de-Marsan. Des idées pourront être prises en compte par les porteurs de projets assure Charles Dayot.

Le dépôt Cazaillas, situé à côté de la Régie des Eaux à Mont-de-Marsan © Radio France - Valérie Mosnier

La maison de maître, située à l'arrière des Nouvelles Galeries, à l'angle des rues Cazaillas et Lesbazeilles © Radio France - Valérie Mosnier

Visiter les Nouvelles Galeries en attendant ?

Il va donc falloir encore attendre, "on a souffert de la fermeture de ce bâtiment et on va en souffrir encore un peu" explique le maire "on a vraiment la possibilité de faire quelque chose de cohérent et de changer l'hyper centre-ville, mais il faut bien le réfléchir".

Il n'est pas question de commencer les travaux avant d'avoir choisi le projet, mais Charles Dayot a bien conscience de l'attachement des Montois aux Nouvelles Galeries. Le maire promet un événement autour de cette acquisition : "Est-ce que ce sera les Journées du Patrimoine, ou autre chose, j'en sais rien. Laissez-nous regarder ! On vient d'avoir les clés, il faut qu'on assure en terme de sécurité. Des expos temporaires, la brocante... des idées éphémères, pour pas non plus avoir l'impression qu'on attend trop longtemps. Mais ça reste une hypothèse, qui est soumise à commission de sécurité."