Confinement : Mont-de-Marsan lance le défi photo #FenêtreSurMontDe

Hashtag "FenêtreSurMontDe". Dans un post Facebook publié ce dimanche, la Ville de Mont-de-Marsan lance un challenge aux Montois. On peut y lire "Peu importe le quartier dans lequel vous habitez, une chose est sûre, nous voyons tous ce même magnifique soleil ! L'occasion rêvée de faire de superbes photos et de lancer le défi #FenêtreSurMontDe". Les Montois sont donc invités à envoyer leurs plus beaux clichés pris depuis leur fenêtre. Une manière d'inciter à la créativité tout en restant chez soi. C'est la consigne à respecter durant cette épidémie liée au coronavirus.

Les photos peuvent être envoyées par message privé sur la page Facebook "Mont de Marsan ma ville". "Les clichés les plus créatifs, surprenants et rigolos seront sélectionnés puis partagés sur les réseaux de la ville", précise la publication. À vos téléphones !

Quelques photos ont déjà été publiées, à retrouver dans l'album photo Facebook #FenêtreSurMontDe".