Mont-de-Marsan : le marathon des Landes est annulé

Il n'y aura pas de marathon des Landes, ni les épreuves associées (semi-marathon, 10 kms et marche) cette année. La commission d'organisation réunie ce vendredi matin a estimé que _"l'évolution récente des c_onditions sanitaires et les règles imposées à juste titre par les instances sportives nationales confortaient cette difficile décision".

Prévu le 11 octobre, l'organisateur considère qu'il y a trop d'incertitudes à près de deux mois, le temps de nombreux plans d'entraînement, du rendez-vous.

"C'est avant tout une décision responsable envers les coureurs, mais aussi les nombreux bénévoles, partenaires et le public car nous n'étions pas certains d'être en capacité d'assurer une totale sécurité", explique le président du Stade Montois, Lionel Gaüzère.

"Cette journée doit avant tout être une fête et la menace malgré tout encore présente ainsi que les préconisations liées n'étaient plus compatibles avec l’événement et son caractère que nous souhaitons convivial : vous avez apprécié en 2019 un départ/arrivée place Saint Roch encouragés par de nombreux supporters et passants venus flâner aux terrasses des cafés, comment l'imaginer vide avec les règles de distanciation cette année ?"

Rendez-vous est donc donné en 2021.

Les inscrits seront intégralement remboursés ou pourront, s'ils le souhaitent, demander un report pour l'édition 2021.