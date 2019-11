Mont-de-Marsan : le personnel de l'hôpital formé pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes

Le pôle Mère-Enfant et pédopsychiatrie de l'hôpital de Mont-de-Marsan organise des temps de formation et de sensibilisation pour son personnel soignant autour des violences conjugales. Le but : apprendre à repérer, prendre en charge et accompagner les patientes victimes de violences.

Mont-de-Marsan, France

Sages-femmes, gynécologues, et puéricultrices du pôle mère-enfants et pédopsychiatrie de l'hôpital de Mont-de-Marsan se sont réunies mercredi 30 octobre pour échanger avec leurs encadrants et des membres d'associations d'aides aux victimes de violences conjugales, pour apprendre à être plus efficace dans leur prise en charge.

Une session de formation et de sensibilisation qui s'inscrit dans une volonté globale de renforcer l'implication des professionnels de santé dans la lutte contre les violences faites aux femmes, et de favoriser la coordination entre professionnels concernés.

Une formation nécessaire

Pour Cécilia Ridl, docteur en gynécologie obstétrique à l'hôpital, cette formation sur les violences conjugales apporte des clés essentielles, mais aussi un cadre pour mieux prendre en charge les patientes : "quand on n'est pas organisé, quand la prise en charge n'est pas protocolisée, on perd du temps. Si c'est protocolisé et qu'on sait qui appeler, quand appeler dans le cas de violences conjugales, on est beaucoup plus efficace, et la patiente est mieux prise en charge. Et ici, c'était ce qui me manquait".

Apprendre à identifier les victimes

Ce protocole consiste en une manière de poser les bonnes questions aux patientes. C'est par ces questions que le personnel de l'hôpital peut d'abord repérer si une femme est victime de violences conjugales, dans la mesure où ces violences ne laissent pas toujours de traces visibles. "La violence peut être physique, verbale, morale, ou économique, c'est parfois très difficile à repérer" admet Rachel Dazacq, qui intervient dans la formation. Interne à l'hôpital de Mont-de-Marsan, elle prépare une thèse sur ces problématiques de violences faites aux femmes.

"La violence peut être physique, verbale, morale, ou économique, c'est parfois très difficile à repérer" - Rachel Dazacq, interne à l'hôpital de Mont-de-Marsan

Selon elle, pour estimer si une patiente est victime, il est nécessaire de lui poser les bonnes questions au bon moment : "Les victimes sont souvent des femmes qui ont peur d'en parler, et peur de ne pas être crues. Donc il faut faire un dépistage systématique : poser la question au même titre que les allergies, ou que la consommation de drogues, puis on pose la question des violences naturellement dans l'interrogatoire. _Ça peut permettre d'ouvrir des portes_. J'avais reçu une fois une femme enceinte, amenée à l'hôpital car elle souffrait de douleurs abdominales qu'elle présentait comme spontanées. Et si on n'avait pas creusé un peu plus loin l'interrogatoire, on n'aurait jamais su que ça faisait suite à des violences conjugales, verbales et physiques".

Mieux aiguiller les patientes

Une fois les patientes victimes de violences conjugales identifiées, encore faut-il savoir les accompagner, et les diriger vers les associations ou les services de police et de gendarmerie pour qu'elles puissent porter plainte. Là encore, les difficultés sont nombreuses pour le personnel soignant, dans la mesure où les victimes de violences conjugales ne sont pas toujours disposées à aller témoigner, ce qui laisse bien souvent les médecins impuissants.

Beaucoup aimeraient que se mettent en place des échanges plus efficaces entre les services de l'hôpital et la police ainsi que les gendarmeries ou directement la justice. "Pouvoir porter plainte directement à l'hôpital, dans un service spécialisé, ça serait l'idéal" explique Rachel Dazacq. "Parce que ça éviterait à ces femmes de faire des allers-retours incessants entre gendarmerie et hôpital, pour obtenir des certificats médicaux. Mais c'est compliqué à mettre en place".

Vers une évolution du secret médical ?

C'est justement pour accélérer la prise en charge des victimes par la justice que le Grenelle des violences conjugales, lancé en septembre par le gouvernement, et qui a présenté des premières propositions d'action fin octobre, propose de faire évoluer le secret médical, afin de faciliter les échanges entre le personnel soignant et la justice.

Une solution qui connaît un accueil mitigé au sein des professionnels de l'hôpital. Pour Marie-Christine Harambat, médecin légiste et responsable de l'unité médico-légale de l'hôpital, c'est une question délicate : "Pour un médecin qui a conscience que sa patiente peut être en danger, c'est difficile de ne rien dire et de ne rien faire. Mais d'un autre côté, il y a un relationnel très particulier dans la consultation entre un médecin et sa patiente, et il faut éviter de casser ce lien, sinon on court le risque que les femmes ne s'expriment plus. Le secret professionnel c'est très délicat, parce que c'est à la fois du médical, et à la fois du juridique".

Même si les propositions du Grenelle des violences conjugales sont parfois à évaluer avec précaution, d'après Marie-Christine Harambat, il a tout de même contribué à initier cette formation pour le personnel du pôle Mère-enfant et pédopsychiatrie de l'hôpital de Mont-de-Marsan. S'il se limite pour le moment à ce service, les professionnels aimeraient très vite l'étendre à davantage de secteurs dans l'hôpital.

