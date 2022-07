Mont-de-Marsan : le planning familial fait appel à Virgil, rappeur landais, pour faire peau neuve

Depuis septembre 2020, le planning familial de Mont-de-Marsan est ouvert. Fermé depuis 2017, l'association manquait cruellement de bénévoles. Pour Laura Cuzol, co-présidente du planning familial de Mont-de-Marsan, il faut plus de 160 heures de formation pour qu'un bénévole devienne écoutant dans un planning.

Aujourd'hui, nous ne disposons que d'une bénévole écoutante qui a suivi la formation "éducateur-trice à la vie. Donc nous sommes en train de combler le manque de bénévoles.

Pour communiquer autour du retour du planning familial de Mont-de-Marsan et attirer les jeunes générations, l'association a proposé un projet au rappeur Virgil : faire une musique !

Une chanson pour rassurer les jeunes

Au menu de cette chanson, du rap, un duo avec Lilou 18 ans et trois thèmes abordés : les premières relations sexuelles, assumer sa paternité et les violences conjugales.

Autant de thèmes abordés par Virgil, rappeur landais depuis plus de 20 ans. Ayant lui même visité le planning familial en étant plus jeune, il était important pour lui de rassurer les jeunes générations sur le planning familial.

Le planning familial m'a contacté pour faire apparaître diverses fonctions du planning familial dans la chanson. Et je me suis dit que je vais simplifier les choses, de partir sur des histoires créées [...] et sur des thèmes simples auxquels les jeunes peuvent s'identifier.

En plus de paroles explicites et rassurantes, le rappeur n'est pas tout seul : il a choisi Lilou, 18 ans, pour interpréter le refrain de sa chanson. Une façon de plus pour rassurer et inciter les jeunes générations à se confier au planning familial.