Mont-de-Marsan : les excuses de Gaëtan Laborde après un match de foot sauvage

"Je reste bien conscient que je n'ai pas donné l'exemple. J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Je vous présentes mes plus plates excuses." Ces mots sont signés de Gaëtan Laborde. Le Montois, joueur à Montpellier a participé il y a un peu plus d'une semaine au stade de l'Argenté à Mont-de-Marsan, à un match de foot sauvage. Parmi la quarantaine de personnes présentes ce jour là, un autre joueur de Ligue 1, Loïs Diony, également originaire de Mont-de-Marsan et joueur de l'AS Saint-Etienne.

Dans un message posté sur le réseau social Instagram, Gaëtan Laborde, confirme avoir participé à ce match. Au départ "pour se dégourdir les jambes après ces longues semaines sans ballon". Le joueur de 26 ans explique avoir pris conscience que ce n'était pas une bonne idée en voyant de nombreuses personnes arriver, ainsi que la police. Une enquête a d'ailleurs été ouverte après ce rassemblement.

L'attaquant de l'ASSE, Loïs Diony, a lui aussi choisi Instagram pour s'exprimer sur ce qui s'est passé le 23 mai dernier, par le biais de courts messages qui ne restent en ligne que quelques heures.

Faut-il le rappeler, les sports de ballon restent pour l'instant interdits. Le président du Stade Montois Omnisports, Eric Saint-Martin, reconnait la difficulté de contrôler toutes les structures sportives. Il en appelle au civisme : "Tout le monde a envie de faire du sport et doit respecter ces mesures. On ne peut pas être derrière tout le monde. On fait passer le message, mais ensuite difficile d'éviter tel regroupement, que ce soit à Mont-de-Marsan ou dand d'autres communes de l'agglomération."