Mont-de-Marsan : les ministres Florence Parly et Geneviève Darrieussecq à la BA 118 ce lundi

Ce lundi 14 mars, la ministre des Armées Florence Parly et la ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens Combattants, Geneviève Darrieussecq, sont attendues à Mont-de-Marsan. Elles doivent se rendre sur la Base aérienne 118. Des avions Rafale décollent régulièrement de cette Base aérienne direction la Pologne, pour des actions de police du ciel, dans le cadre de l'OTAN. Les ministres se verront donc présenter ces missions et échangeront avec les équipages.

Florence Parly et Geneviève Darrieussecq inaugureront également une nouvelle crèche, mise en place notamment pour améliorer les conditions de vie des militaires.