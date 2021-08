Mont-de-Marsan : manifestation le 18 septembre pour défendre la chasse et la ruralité

"Tous à Mont-de-Marsan le 18 septembre" : c'est le mot d'ordre de la fédération des chasseurs, dans les Landes, après la décision du Conseil d'Etat, le 6 août dernier, de rendre illégale les chasses traditionnelles à l'alouette. Une semaine plus tard, ce vendredi 13 août, la fédération annonce qu'elle appelle à un grand rassemblement en septembre pour défendre les chasses et plus globalement la culture rurale. "Devant la persécution que subissent les ruraux ainsi que les garants de cette culture rurale dont certains sont urbains, il est impératif d’apporter une réaction aussi démesurée que nécessaire auprès de nos élus et du gouvernement" écrit la fédération dans un communiqué.

Au-delà de la décision de justice concernant la chasse à l'alouette, la fédération des chasseurs proteste contre "l’interdiction du plomb de chasse à l’horizon 2023" et s'inquiète aussi d'un projet de loi déposé par le député des Alpes Maritimes Loïc Dombreval qui, s'il était adopté, empêcherait "la détention des animaux, même les chiens complexe et [mettrait] en péril immédiat les activités économiques traditionnelles tel le gavage par exemple."

Le rendez-vous est fixé le samedi 18 septembre à 9 heures devant les arènes de Mont-de-Marsan.

