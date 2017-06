Mont de Marsan : plus de camping sauvage pendant la Madeleine

C'est la fin d'une époque à Mont de Marsan. Fini le camping sauvage pendant les fêtes de la Madeleine, à la plaine des jeux ou sur les berges de la Midouze. Cette année, il n'y aura qu'un seul endroit autorisé pour planter sa tente : Nahuques. Et il faudra payer pour en bénéficier.

Premier argument avancé par la mairie pour justifier cette décision : la sécurité. Jusqu'à maintenant, les tentes fleurissaient le long des berges de la Midouze, mais les mesures de sécurité de la féria ont été renforcées depuis l'attentat de Nice en juillet dernier. Résultat : le quai se trouve désormais en plein milieu du périmètre à sécuriser, impossible donc de laisser les campeurs s'y installer. Sans compter la proximité de la rivière : à Nahuques au moins on écarte ce danger, glisse-t-on à la mairie.

Consignes, sanitaires et buvette sans alcool

Ce camping amélioré, situé à Nahuques, sera surveillé par 4 agents de sécurité. Les campeurs y trouveront aussi des douches et des sanitaires, des consignes pour laisser leurs affaires, des bornes pour charger leur téléphone portable, un food truck et une buvette sans alcool. L'objectif affiché par la mairie, c'est que les campeurs soient tellement séduits par les services proposés, qu'ils n'aient plus envie de planter leur tente n'importe où...

Tarif : 5 euros pour toute la durée des fêtes

Pour proposer ce service, la municipalité devra débourser 15 000 euros (le prix du gardiennage et des sanitaires). Un surcoût en partie absorbé par la participation demandée aux campeurs : il leur faudra payer un forfait de 5 euros pour toute la durée de la Madeleine. Un prix symbolique, affirme la mairie, qui rappelle que cela reste beaucoup moins cher que les 72 euros à débourser pour les 6 jours des fêtes de Bayonne. Le camping pourra accueillir jusqu'à 2000 campeurs.