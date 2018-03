Mont-de-Marsan, France

On a beau être astronaute et avoir passé plusieurs mois à bord de la Station Spatiale Internationale, un vol en Rafale, ça ne se refuse pas ! Ce vendredi matin, Thomas Pesquet a pu monter à bord d'un avion de chasse pour un vol d'une heure et demi. Au dessus des Landes, de l'Océan, mais aussi jusqu'au Massif Central. Il a même pu prendre un peu les commandes et piloter lui même le Rafale. Ingénieur en aéronautique (formé à SUPAERO à Toulouse), pilote de ligne pour Air France au début de sa carrière, Thomas Pesquet fait également partie de la réserve citoyenne de l'armée de l'air (il a d'ailleurs le grade de Colonel). Mais c'est la toute première fois qu'il volait à bord d'un avion de chasse.

Premier vol en Rafale

"ça s'est hyper bien passé !" confie-t-il, ravi, à peine le pied posé sur le tarmac de la BA 118. "On a fait de la haute altitude, basse altitude, du combat rapproché, ils m'ont fait découvrir un peu tous les domaines de vol. _ça me donne presque envie de changer de métier !_" plaisante-t-il.

"C'est pas tous les jours qu'on a la chance de monter dans un Rafale, même pour moi qui suis allé dans l'espace, c'est une super expérience. J'étais très excité, _j'étais un peu comme un enfant ou un adolescent qui regarde Top Gun_, même si c'est un peu cliché, c'est vrai. Et ça ne m'a pas déçu, l'expérience a été à la hauteur de mes attentes."

Thomas Pesquet à sa descente du Rafale © Radio France - Marion Dambielle-Arribagé

Sensations fortes

Et quand on lui demande ce qui procure le plus de sensations fortes, entre un vol en fusée et un vol en Rafale ?

"Ce n'est pas la même chose. Là, à bord d'un avion de chasse, c'est plus varié, ça va un peu dans toutes les directions. Nous, à bord de la fusée, on se prend des G, mais à l'horizontal. Au décollage, c'est très dynamique, mais en ligne droite. L’atterrissage, ça secoue beaucoup mais c'est plus court. Alors que là, un vol d'une heure et demi en Rafale, _ça procure des sensations peut-être même meilleures que celles qu'on ressent quand on va dans l'espace!_"