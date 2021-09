Tout ce qu'il faut savoir sur la manifestation monstre de chasseurs samedi à Mont-de-Marsan

Des milliers de personnes sont attendues ce samedi matin à Mont-de-Marsan à partir de 9h pour défendre les chasses traditionnelles d'oiseaux et plus globalement les traditions.

"Patrimoine en danger, tous à Mont-de-Marsan le 18 septembre" : c'est le mot d'ordre de la fédération des chasseurs dans les Landes pour défendre la chasse et la ruralité. Il s'agit notamment de protester contre la décision du Conseil d'Etat, le 6 août dernier, de rendre illégales plusieurs chasses traditionnelles en France, dont la chasse à l'alouette aux pantes ou à la matole. Mais la fédération appelle aussi tous ceux qui veulent défendre plus globalement la chasse, les traditions et la ruralité à venir défiler.

Combien de personnes dans le cortège samedi ?

La participation s'annonce historique pour une ville comme celle de Mont-de-Marsan. La fédération des chasseurs annonce que, pour transporter des manifestants, près de 200 cars sont affrétés, venant de toute la France, des Ardennes par exemple, à l'autre bout du pays, mais la plupart du grand Sud Ouest de la France (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie). S'il y a réellement 200 cars avec 50 personnes à bord chacun, alors il y aura au moins 10.000 personnes dans le cortège. Mais des manifestants viendront aussi par leurs propres moyens : au moins 1.000 voitures sont attendues selon la fédération de chasse. Si 10.000 ou 15.000 personnes sont présentes, alors il s'agira du plus important rassemblement de ces dix dernières années à Mont-de-Marsan. Il faut remonter 18 ans en arrière pour trouver une manifestation monstre de ce genre : en 2003, 19.000 personnes, selon la police, avaient défilé dans les rues montoises, pour protester contre la réforme des retraites de François Fillon.

Faut-il craindre des débordements ?

La présence des policiers et des gendarmes sera importante ce samedi à Mont-de-Marsan. La préfecture des Landes refuse de dire combien de forces de l'ordre seront mobilisés. Mais, signe que les autorités craignent des violences, la préfecture a pris un arrêté pour interdire le transport de carburants sous forme de jerricans ou de bidons samedi dans le périmètre de la manifestation (pour éviter que du carburant puisse servir à allumer des incendies volontaires). L'arrêté interdit également le transport de feux d'artifices ou d'engin pyrotechnique.

De son côté, la fédération des chasseurs fait savoir qu'elle a fait passer des consignes pour que le cortège reste pacifique. Il y aura des enfants, des familles, hors de question dit-elle qu'il y ait des violences. La fédération demande aussi aux participants d'éviter de venir avec des pancartes vulgaires ou insultantes et ne pas utiliser d'engins incendiaires.

Quel est le parcours de la manifestation ?

Les manifestants ne défileront pas dans l'hypercentre de Mont-de-Marsan, le maire s'y est opposé. Le cortège fera une boucle autour de l'hypercentre, il s'agit d'un parcours de 4 kilomètres. Le rendez-vous est fixé à 9h aux arènes. La manifestation partira à 10 heures direction l'ouest de la ville, par le pont des droits de l'homme en passant devant la villa Mirasol puis le lycée Victor Duruy avant d'arriver devant la préfecture à 11 heures. Le cortège poursuivra ensuite la boucle vers l'est de la ville pour regagner les arènes vers midi, où des prises de parole auront lieu. La fin du rassemblement est prévue à 14h.

Y aura-t-il des difficultés de circulation ?

Le parcours de la manifestation formant une boucle, il sera évidemment difficile d'entrer ou de sortir de l'hypercentre en voiture. Pour les personnes devant impérativement utiliser un véhicule pour rejoindre ou sortir du centre-ville, des dispositions sont prévues :

- un point d’entrée au centre-ville sera mis en place par l’avenue Henri Farbos et la rue Saint-Jean-d’Août (intersection boulevard d’Haussez)

- deux points de sortie du centre-ville sont mis en place par :

la rue Henri Duparc et l’avenue du Colonel Rozanoff (intersection boulevard Jean Lacoste)

la rue de la Croix Blanche (intersection rue Pierre Lisse)

Où vont se garer les cars et voitures des manifestants ?

De 170 à 200 cars venant de toute la France sont attendus. Ils feront descendre les participants au niveau de la gare de Mont-de-Marsan. Les manifestants pourront alors, par un accès direct par escalier, descendre du parvis de la gare jusqu'aux arènes. Les bus, eux, seront ensuite garés aux abords de l'espace François Mitterrand. A la fin de la manifestation, à 14 heures, les participants remonteront à pied au niveau de la gare, où des navettes les prendront en charge pour les conduire jusqu'à leur car stationné à l'espace François Mitterrand.

Les manifestants venant avec des voitures pourront, eux, se garer en périphérie de Mont-de-Marsan, dans trois parkings mis à disposition, au Brico-Leclerc, au Gifi et au Stade Guy et André Boniface. Ils pourront ensuite prendre des navettes leur permettant de rejoindre les arènes.