Mont-de-Marsan : un lieu pour aider les enfants malades et leur famille à mettre le cancer "entre parenthèses"

Le lieu est situé au 26 allées Brouchet, près de la place Saint-Roch, en centre-ville de Mont-de-Marsan. Un espace baigné de lumière avec un espace détente, "un petit cocon" propice pour engager la conversation. Il y a aussi des jouets, des jeux pour les enfants à portée de main sur une grande étagère. Un endroit pensé pour se sentir bien, offrir de l'évasion.

Cet espace, qui a ouvert ses portes fin août, a été imaginé par Laetitia Tachon pour accueillir, écouter, soutenir et accompagner les enfants atteints de cancers et leur famille. Cette ancienne auxiliaire en puériculture du service pédiatrie de l'hôpital Layné de Mont-de-Marsan a voulu s'investir dans ce nouveau projet après dix ans de carrière au centre hospitalier montois.

Laëtitia Tachon a fondé l'association "entre parenthèses" pour porter ce projet. La trentenaire a décidé de se lancer après une expérience personnelle forte. La trentenaire a accompagné une petite fille de trois ans atteinte d'une maladie rare et grave. L'enfant devait bénéficier d'un essai clinique à Londres en Angleterre mais sa famille ne pouvait pas l'accompagner. Laëtitia est donc partie pendant trois mois pour accompagner cette petite fille eu quotidien, le temps de son hospitalisation et de son traitement.

En passant de "l'autre côté de la barrière", en n'étant plus soignante mais accompagnante, Laetitia Tachon explique s'être rendue compte de la solitude qu'on éprouve quand on est seul dans la chambre avec l'enfant, de ne pas avoir de visite". Laetitia Tachon éprouve aussi le rythme qui est quand même fatiguant, le "quotidien difficile à l'hôpital et autour de la maladie".

Forte de son expérience professionnelle, associative et dans l'humanitaire, l'ancienne auxiliaire en puériculture décide alors de créer une structure pour aider ces enfants atteints de maladies graves et leurs proches. "Ces familles là, le temps de la maladie, se retrouvent soit en service de pédiatrie à l'hôpital, soit à leur domicile avec des contraintes d'isolement assez fortes car les enfants n'ont pas de défenses immunitaires et doivent rester dans un milieu protégé des microbes, des autres personnes susceptibles d'être malades" explique Laetitia Tachon.

"Les familles d'enfants gravement malades sont très isolées car les enfants ne vont plus à l'école, ne peuvent plus faire d'activités extra-scolaires, ne peuvent plus voir leurs copains et copines. Souvent, l'un des deux parents est obligé d'arrêter de travailler pour rester au quotidien avec son enfant malade. Les parents se retrouvent donc coupés de leurs amis, de leur entourage et de leur quotidien habituel.

Laetitia Tachon et la dizaine de bénévoles que compte aujourd'hui son association essaient de "mettre en parenthèses" le cancer, la maladie pour donner une respiration, un moment évasion aux familles et aux enfants. L'espace qui leur ai dédiés en centre de ville de Mont-de-Marsan se veut un "lieu chaleureux, convivial, pour pouvoir discuter de la maladie, de tout, de rien, oublier le temps de quelques heures leur quotidien difficile". Il s'agit aussi de "proposer des activités aux enfants, jouer, rire, retrouver l'insouciance au sein de l'association".

Si vous souhaitez aider l'association "entre parenthèses" en devenant bénévole ou en faisant un don matériel ou financier, vous pouvez joindre la structure au 06 28 59 61 36 ou en envoyant un courriel à entreparentheses.association@gmail.com