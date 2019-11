Mont-de-Marsan : des plaques de rue en hommage à des étrangers célèbres pour les 80 ans de la Cimade

Mont-de-Marsan, France

À l'occasion de ses 80 ans cette année, la Cimade, association d'aide aux migrants et étrangers en difficulté sur le territoire français, organisait plusieurs actions un peu partout sur le territoire : le collage de plaques de rue au nom d'artistes, de scientifiques, d'écrivains français célèbres venus de l'étranger. 26 villes en France se sont mobilisées dans cette action de rue, et parmi elles, Mont-de-Marsan, dans les Landes.

"Venus d'ailleurs, ils sont d'ici"

Les bénévoles de l'antenne landaise de la Cimade se sont activés dans les rues montoises pour coller des plaques aux noms de Maria Salomea Sklodowska, Wilhelm Apollinaris de Kostrowistzky, Freda Josephine McDonald et d'autres, plus connus sous les noms de Marie Curie, Guillaume Apollinaire, et Joséphine Baker, scientifique, poète, et danseuse, tous nés ailleurs qu'en France et pourtant faisant tous partie du patrimoine culturel et intellectuel français.

Si ces personnes étaient arrivées en France aujourd'hui, que seraient-elles devenues ?" - C'est la question que pose la Cimade avec cette action de collage de plaques de rue.

La pose de la première plaque, celle de Joséphine Baket, place Francis Planté © Radio France - Flore Catala

Dénoncer la politique migratoire en France

Une action menée pour "rendre hommage aux célébrités françaises venues d'ailleurs qui ont contribué au rayonnement intellectuel, culturel, artistique et économique de la France" selon la Cimade, mais aussi pour sensibiliser le public sur le sort réservé aux étrangers sur le sol Français, et dénoncer les mesures en matière d'immigration annoncées récemment par le gouvernement. La Cimade pointe notamment du doigt la conception négative que ces mesures ont de l'immigration, alors que l'association cherche justement à souligner la richesse du phénomène migratoire.

Une plaque collée rue Dominique de Gourges, à Mont-de-Marsan © Radio France - Flore Catala

Une dizaine de plaques ont ainsi été collées dans Mont-de-Marsan, entre la place Francis Planté, et la rue des musées, en passant par le pont Gisèle Halimi.